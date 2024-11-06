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▲周潤發（左一）2015年擔任《MAMA》的頒獎人，因此與BIGBANG成員結下緣分。（圖／SOBER-Z微博）

▲GD在個人IG上傳三張與周潤發的合照，從照片中可以看到兩人笑得相當開心。（圖／GD IG）

36歲韓國人氣天團BIGBANG的隊長GD（G-Dragon，權志龍）近期活動滿滿，先是推出新歌〈POWER〉，還久違的與團員太陽與大聲合體，讓粉絲們又驚又喜。近日身為香奈兒品牌大使的他，出席舉辦在香港的時裝秀，還意外展現他與69歲天王周潤發的好交情，相差33歲的大小天王臉貼臉拍照，畫面格外有趣溫馨。說起兩人的緣分是始於2015年在香港舉辦的《MAMA》典禮，當時周潤發受邀擔任典禮頒獎人，並親手將年度最佳藝人獎交給BIGBANG，當時6個人還在舞台上一起拍下經典的合照。時隔9年兩人在秀場上又遇見彼此，周潤發受訪的時候還說：「等一下要跟GD拍照」，果然說到做到，可以看見女星劉嘉玲在個人IG曬出自己、周潤發以及GD的合照，3人都微笑看向鏡頭。另外一張則是加入發嫂，而周潤發自己則是與GD臉貼臉的超近距離拍攝，讓整個畫面看起來相當逗趣。不僅如此，GD也在個人IG限時動態上發出三張與周潤發的合照，雖然照片有經過調色處理，但還是可以看見兩人都十分開心，甚至臉貼臉的擺出最燦爛的笑容，GD背景音樂還搞笑配上張國榮的〈當年情〉。