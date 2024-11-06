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▲賀錦麗是好萊塢多數紅星支持的美國總統大選候選人，無奈目前看來勝選無望。（圖／美聯社／達志影像）

▲川普即將再度成為白宮主人，支持者忍不住在社群網站上開心慶祝。（圖／美聯社／達志影像）

美國總統大選結果，福斯電視網宣告川普勝選、將第2度成為白宮主人。好萊塢大都支持他的對手賀錦麗，對此消息都很難受，向來快來快語的饒舌女聲卡蒂B，已經不想忍受，看到有網友在她的社群帳號留言道：「卡蒂，我們需要妳出席川普的就職典禮。」她火大到連飆髒字：「我跟上天發誓我一定會Ｘ死你，滾離我遠一點！我受夠你了，去你Ｘ的，我真的很傷心，我對天發誓，我真的很難過。」在過往的多次總統大選中，美國演藝界挺民主黨的人士大都聲音多過挺共和黨的同業，演藝界一直得被認為較擁抱自由價值，和共和黨的「傳統老白男」價值觀差很多。已經跳出來聲援賀錦麗的紅星包括麥特戴蒙、泰勒絲、珍妮佛羅培茲、哈里遜福特等，公開挺川普的只有強沃特、丹尼斯奎德、史蒂芬鮑德溫等少數，川普過去對於好萊塢也沒啥好感，上一次的總統任內會在金球獎、奧斯卡金像獎等頒獎時刻，發表一些諷刺好萊塢群星的風涼話，此番再戰，好萊塢對他的惡感絲毫未減少，他亦沒有壓抑對挺賀錦麗紅星的惡言，好萊塢群星此時的情緒想必都不可能太好。可是沒有人像卡蒂B那麼大鳴大放，她除了對於來挑釁的川普支持者飆髒字，還說道：「真的很愛賀錦麗，不管如何，我知道她現在可能很感傷，我知道她可能心中千頭萬緒，不一定會看我講這些，但她終會看到的。」卡蒂B對賀錦麗充滿百分百的支持，安慰道：「我只希望不管今晚發生什麼，數百萬人為她驕傲，這世上的女性為她驕傲，非白人女性也為她驕傲。」