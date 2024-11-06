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▲喜翔在《春行》飾演傳統的丈夫、父親，舉手投足都是戲，入圍本屆金馬獎最佳男主角。（圖／今日影像藝術有限公司提供）

▲楊貴媚今年獎運大爆發，自己也很開心一連在幾部作品中雖然都是演媽，卻是性格、處境都不相同的媽媽。（圖／記者蘇詠智攝）

▲喜翔以《春行》角逐本屆金馬獎影帝，為拍攝該片弄到腳掌都骨裂，頗為辛苦。（圖／記者蘇詠智攝）

入圍本屆金馬獎最佳男主角、新導演等兩座獎的《春行》，即將於本月22日上映，片中扮演老夫老妻的喜翔與楊貴媚一起出席記者會，楊貴媚驚聞徐若瑄患甲狀腺癌，坦言自己一早就化妝準備為《春行》做訪問，都還不知道這回事，聽到她是零期而且已經開始治療，問道：「甲狀腺癌是不是要少用一點喉嚨？」建議她：「少講一點話啦。」喜翔這回要對決張震和來自泰國、中國等地男星，自虧得獎機率：「我應該是在門外。」但他認為兩位導演王品文、彭紫惠一定會得獎。《春行》描述住在郊區山上的喜翔與楊貴媚，男方是傳統的大男人，對妻子不是沒有愛，卻很少說出口，某天妻子竟然猝逝，他一時無法適應，遲遲不將她下葬，反而將遺體放在冰櫃裡。楊貴媚要挑戰演大體，被埋進冰櫃的那一場戲，身旁撒了快30公斤的鹽巴，重壓到差點喘不過氣，聽到導演稱讚她演得非常好，直呼：「我只能一次過關，沒辦法再拍第2次，不然不能呼吸了。」喜翔將她抱起來的場面，也必須將她用直立的方式抱起，可是兩個人衣服相接觸都會很滑，喜翔透露：「我有不小心碰到她的屁股，她也都不會特別去講。」從《有生之年》到《春行》，喜翔與楊貴媚演了兩次夫妻，可是不是離婚就是有人先去世，想不想再結銀幕夫妻緣？兩人都不排斥，可是楊貴媚表示，通常都是劇本找上演員，只能期待卻無法保證一定還有機會。今年她的獎運大爆發，《有生之年》抱回一座金鐘獎女主角，金馬獎上她也以《小雁與吳愛麗》提名最佳女配角，笑言上一次得金馬獎，已是快20年前以《月光下，我記得》封后，之後的多年，常有機會在頒獎典禮當嘉賓，卻並沒有再入圍，直到今年。那一次她成為金馬影后，獎座剛好是石頭色的外觀，近年金馬獎回復在獎座外鍍金、看來金光閃閃，聽聞可以將獎座送回幫忙鍍金，直覺反應就是：「我幹嘛再送回去鍍金？我不能再拿一座嗎？」可是她也認為今年片子太多，高手如雲，是否真能抱回大獎，還是很難預料。而喜翔將一切交給評審決定，卻感覺自己一向是比較沒評審緣的演員，更看好《春行》的兩位導演得到最佳新導演獎：「他們遇到我真的很辛苦，我不是非常受控的演員。」喜翔為《春行》其實也吃了不少苦頭，除了和楊貴媚的特殊對手戲，他飾演跛腳男子，片中的家又要爬一堆樓梯才能到門口，為此竟然拍到骨裂：「我必須將腳踝呈現不規則彎曲，在七堵走樓梯走了19遍，從下午1點多走到6點多，覺得腳越走越痛，後來發現已經骨裂了。」他自嘲每次拍戲都很容易傷到右腳，屢試不爽，後來拍一部戲，對手女演員在雨天一個踩空不小心直接踏在他腳上，把他腳踩斷了，傷得比這次更重。30年前，楊貴媚在蔡明亮執導的《愛情萬歲》，在尚未落成的大安森林公園內一哭7分鐘、一鏡到底的驚人演出，不只被視為經典場面，也被《有生之年》導演許肇任在劇中致敬，網友發起「在大安森林公園一邊哭一邊跨年」的活動，楊貴媚已經承諾今年將會親自出席，她很感謝大家還記得30年前的作品，透露會帶著蔡明亮與許肇任一起陪大家哭來度過跨年夜。