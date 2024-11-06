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▲50歲以上的慢性肺病患者，感染肺炎的風險是健康成人的3.7倍。（示意圖／取自photoAC）

▲肺炎是2023年國人十大死因第三名，醫師呼籲符合資格者應確實施打疫苗避險。（圖／記者張志浩攝）

根據衛福部統計資料，肺炎是2023年國人十大死因第三名，死亡人數年增率達16.6%，為十大死因中最高，台灣疫苗推動協會理事長李秉穎呼籲，接種肺炎鏈球菌疫苗可以有效降低感染肺炎後，併發如，符合資格者儘速安排接種。台灣胸腔暨重症加護醫學會重症醫學委員會召集人陽光耀提及，除了年長者因為免疫老化而感染肺炎風險高外，若同時患有多種慢性疾病，肺炎感染風險又將更近一步提高，60歲以上患有3種慢性疾病者，感染肺炎的風險高達同齡健康成人的4.6倍。台灣感染症醫學會理事長張峰義指出，民眾罹患病毒性呼吸道感染症之後，常發生細菌之繼發感染造成嚴重併發症，甚至威脅生命。肺炎鏈球菌即為繼發性感染常見病原之一，平時潛伏在人類鼻腔內，並可透過飛沫傳播，一旦感冒或是免疫力降低，快速複製的肺炎鏈球菌可侵入呼吸道或血液中而引發肺炎、菌血症、腦膜炎等嚴重病症隨著天氣漸涼，也是流感與新冠的流行高峰，若合併續發性細菌感染會大幅提升死亡的風險。研究指出流感病例合併細菌感染中，35%為肺炎鏈球菌細菌。且在新冠病例中也發現一樣的趨勢，近6成合併細菌性感染的患者都是感染肺炎鏈球菌。李秉穎說明，截至疾管署2024年9月底的統計，65歲以上符合公費接種資格的455.1萬名長者中，僅17.96%完整接種兩劑疫苗，遠低於理想覆蓋率，多數長者因對疫苗安全性存有疑慮而猶豫接種，「但實際上，。相較於感染後可能面臨的嚴重併發症，接種疫苗的效益遠大於風險。」李秉穎強調，因此目前疾病管制署公費提供65歲以上長者接種PCV13及PPV23兩種肺炎鏈球菌疫苗，全年度都可施打，其中結合型疫苗（PCV13）可以誘發T細胞免疫，有助產生免疫記憶，提供較長時間的保護力；「絕對不能輕忽肺炎鏈球菌帶來的風險，高風險族群應提高警覺，除左流右新以外，也要公費施打肺炎鏈球菌疫苗，遠離肺炎威脅」。