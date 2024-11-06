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▲徐若瑄（左起）、陳淑芳、丁寧感情很好。（圖／翻攝自丁寧臉書）

徐若瑄今（6）日驚爆罹患甲狀腺癌零期，好在早期發現早期治療，她也透露目前人很好，要大家別擔心，好友丁寧也吐露，「她現在很好就好。」希望徐若瑄一切順心。徐若瑄罹癌一事震驚演藝圈，許多粉絲也都擔心她的身體狀態，曾合作電影《孤味》的好友丁寧則吐露，「」丁寧和徐若瑄因合作《孤味》熟識，丁寧曾公開說，「我真的很喜歡Vivian，她是我這兩三年來非常喜歡的新朋友」，當時《孤味》試片結束，徐若瑄邀約大家一起吃飯，還問每個人要怎麼去，後來陳妍霏要回家，徐若瑄媽媽魂上身，追問她要怎麼回家，搭捷運的話有沒有人會去接，讓丁寧笑喊，「她夠大了！應該沒問題。」徐若瑄也在社群平台寫下，覺得能早期發現早期治療，自己是很幸運的，「其實我一直都很養身，有運動的好習慣，也很注重飲食的營養和均衡，特別是孩子還小，我會健健康康的陪他很久，為母則強，我哪有那麼容易被打敗。」徐若瑄的敬業，讓她在圈子有「鋼鐵V」稱號，曾經長達7小時沒睡，最後昏倒送醫，還自嘲座右銘是「昏倒以前都ok」，即便自己身體不舒服，咳嗽咳了一個月，都還是戴著口罩照顧孩子。