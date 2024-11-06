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▲周杰倫拿起手機捕捉昆凌的美照，並稱讚：「人美怎麼拍都好看。」（圖／周杰倫IG）

▲昆凌露出大片美背，讓許多粉絲看了大噴鼻血。（圖／昆凌IG）

▲昆凌手上拿著價值破50萬元的愛馬仕包包。（圖／昆凌IG）

天王周杰倫預計在12月初站上台北大巨蛋開唱，日前吸引89萬名歌迷一起上線搶票，在開唱之前，他把握時間帶著老婆昆凌一起出國度假。近日2人到澳洲墨爾本觀看賽馬，只見他們打扮得相當隆重，昆凌穿上黑色深V套裝，搭配閃爆的鑽石項鍊，以及價值破50萬的愛馬仕包包，還露出大片美背，周杰倫被老婆迷得神魂顛倒，也曬出「老公視角」，並大讚：「人美怎麼拍都好看！」周杰倫在IG限時動態上一連發出多張照片，照片內容為他和昆凌一起在墨爾本觀看賽馬比賽，而在看比賽的空檔，他拿起手機捕捉老婆的美照，而昆凌也非常用心打扮，身穿著黑色連身套裝，露出深V線條，脖子上還戴著大條的鑽石項鍊，臉上也頂著精緻妝容，水汪汪的大眼睛望向遠方，幾乎沒有瑕疵，讓周杰倫看了也忍不住稱讚，「人美怎麼拍都好看。」另外，周杰倫也放上夫妻合照，他身著穿灰色西裝，脖子上打著黑色領結，手搭在昆凌的細腰上。昆凌則是把手放在周杰倫的肩膀上，開心露齒微笑，手上還拿著價值破50萬的愛馬仕包包，2人緊緊貼在一起，可以感覺到夫妻間的好感情；昆凌還在自己的IG上，放上周杰倫拍的「背殺」美照，看到她露出大片美背，幾乎沒有瑕疵，讓人看了直噴鼻血。不少人看了大讚，「完全就是郎才女貌」、「哥真的帥到爆炸，大嫂也好美」、「哥太會拍了，把大嫂的優點全拍出來」，但也有粉絲悲嘆，「哥可以給我一張票嗎」、「演唱會的門票一張都沒買到，只能看看IG過乾癮。」原來是因為周杰倫演唱會門票在上個月23日一開賣，最多同時有89萬人在線上搶近15萬張票，5分鐘內就完售，本月2日開賣「部分視線遮蔽區」門票，同樣不到1分鐘就被搶光，因此有許多粉絲看美照的同時，還在崩潰哀號沒搶到票。