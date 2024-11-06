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立法院財政委員會今（6）日續審《財劃法》，引爆藍綠衝突，國民黨召委陳玉珍「掉假牙」意外成為焦點。民進黨下午舉行中常會，據轉述，民進黨團幹事長吳思瑤在會中感嘆，新聞都關心陳玉珍的假牙、去喜來登，但這也凸顯只有民進黨願意真正討論財劃法。立法院財政委員會今續審《財劃法》，陳玉珍指控，民進黨立委將她的牙齒打斷，卻被綠委打臉「牙齒昨天就斷」；陳玉珍事後澄清，假牙在前天衝突就已經鬆動，是她硬裝回去，現在要趕赴高雄看牙。民進黨今舉行中常會，據轉述，吳思瑤在會中向主席賴清德、中常委報告，總預算只有前瞻預算付委，期待明天黨團協商結果，看總預算案8日是否能順利付委。吳思瑤感嘆說，財劃法不到3分鐘就送出委員會，民進黨團會持續進行攻防，遺憾今天新聞都關心陳玉珍的假牙、去吃喜來登，但這也凸顯只有民進黨願意討論財劃法。吳思瑤提到，感謝高雄市長陳其邁特別從南部上來，她也要呼籲，財劃法應就條文內容，好好討論。