▲新社花海(圖／新聞局提2024.11.6)

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2024新社花海暨台中國際花毯節11月9日至12月1日於新社登場，運用20萬株花草、23種花卉規劃「太空花境」7大展區，並以神秘太空為主題打造「太空花城」機械動態裝置，高17公尺、直徑55公尺挑戰歷史之最。「台灣普羅旺斯就在新社！」市長盧秀燕今(6)日出席活動記者會表示，今年花毯節規模更大更好看，「沒看到就落伍了」！一年一度的新社花海暨台中國際花毯節，今年於新社區種苗改良繁殖場的二苗圃展區舉行，今年主花毯「太空花城」，不僅整點進行旋轉展演，還有閃耀星星、巨大的望遠鏡、來自神秘宇宙的小貓太空人及香菇飛船穿梭其間，為民眾帶來難忘體驗。盧秀燕指出，市府舉辦花毯節已邁入第13年，她上任前，立法院副院長江啟臣建議花毯節要在有美麗花卉的地方舉辦，因此在她上任第一年就把花毯節搬回有台灣普羅旺斯之稱的新社，也成為全國花卉佈置最大的節慶，活動將從這週六開始到12月1日，長達23天。盧秀燕也說，今年展區挑戰五大之最，包括「主花毯高度最高、直徑最大、動態最多、展區花草最多、攤位數最多」等5項紀錄，由於展區在新社，因此以「新社香菇太空包」再利用為主題，提倡永續發展，兼具休閒與教育，歡迎全世界觀光客把握時間來參觀。立法院副院長江啟臣指出，去年新社花海暨台中國際花毯節締造312萬參觀人次、農特產品現場銷售4800萬元、創造周邊經濟產值70多億元，感謝活動舉辦單位的辛苦，相信今年一樣能夠將最好的一面呈現給國內外民眾。觀旅局長陳美秀說，今年主花毯「太空花城」每日9時至16時整點將進行機械動態秀，另其它創意裝置包括「時光隧道」、「環環相扣」及「共創基地」，讓民眾可穿越作品並進行合照，增加五感體驗；「草莓火箭」、「探索未來」及「蟲獲新生」外型獨特並兼具童趣，等待民眾來探索和拍照打卡。觀旅局提醒，活動現場每日上午8時至下午5時實施交通管制，展區停車場車位有限，歡迎民眾多利用大眾運輸工具轉乘接駁專車前往。活動期間共規劃「豐原、太原、松竹線」3條接駁路線，假日再加開「東勢、會場環線」2條接駁路線；相關交通資訊與活動內容可在「台中國際花毯節」活動網站及「大玩台中」臉書查詢。此外，觀旅局也與交通部觀光署合作推出限量好禮兌換，民眾只要於台中市入選「台灣觀光100亮點」的7處景點(新社商圈、高美濕地、台中公園、台中國家歌劇院、草悟道、武陵農場、福壽山農場)找到指定打卡牆並合照打卡，或憑11月份台中合格旅宿住宿證明(發票、收據、訂房證明等)至花毯節服務台，就有機會得到限定好禮，更多訊息可至「大玩台中」活動頁面查詢。