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▲果汁世妍（左）與姊姊（右）在美國散步，同行的還有HYBE創辦人房時爀（中），更因此傳出包養醜聞。（圖／翻攝I am WalKing YouTube）

▲今年才24歲的果汁世妍年收入據傳達7千萬台幣，是韓國最知名的網紅之一，如今卻被金主指控收了錢就把人封鎖。（圖／IG@lovely_._v）

▲果汁世妍（右）日前貼出在飯店慶生的照片，寫道「與所愛的人一起度過」，並貼出和Haon（左）的親密合照，後來又默默刪除了，疑似戀愛中。（圖／IG@lovely_._v）

南韓知名實況主「果汁世妍」（과즙세연）因外型甜美身材火辣，熱度頗高。之前她與姊姊到美國出遊，還被拍到與HYBE娛樂創辦人房時爀逛街的畫面，雖然雙方解釋只是巧遇，仍引起外界猜測交情不簡單，果汁世妍甚至獲得「暗黑版張員瑛」的封號。現在又有男金主出面爆料，果汁世妍前後收了他16億韓元（約新台幣4千萬元）的斗內（打賞、贊助）後，竟無情將他封鎖，引發熱議。據韓媒報導，果汁世妍的狂熱粉絲「果汁蘋果胖胖」（Juice Apple Pangpang）近日在社群上發文，抨擊果汁世妍封鎖他一事。他說每當果汁世妍出現各種爭議、被攻擊時，他都會堅定站在果汁世妍那邊，幫她說話，怎料最近他卻發現自己被果汁世妍封鎖了，讓他難以置信，非常絕望。該名狂粉還說自己2年內斗內了果汁世妍16億韓元（約新台幣4000萬元），只不過是最近經濟有點困難，斗內金額下滑，就被封鎖，「真的感到氣憤又委屈，妳難道真的要這樣無視一個人嗎？我對妳做錯了什麼？」狂粉也在文章中提到果汁世妍陷入的爭議，她先前慶生時，爆出和饒舌歌手Haon（金夏溫）的緋聞，也被人指控到菲律賓賣身過，負面醜聞燒不停。「果汁蘋果胖胖」的貼文曝光後，也有不少網友猜測他是不是就是HYBE創辦人房時爀，才有那麼多閒錢斗內女實況主，「果汁蘋果胖胖」直接否認：「大家不要再發訊息給我了，我真的不是房時爀，過好你們真實的生活吧」。事實上，果汁世妍也曾針對和房時爀同遊美國一事做出回應，她強調當時是和姊姊旅遊巧遇對方罷了，她說一行人有簡單聊過天，房時爀推薦她們好吃的餐廳、幫忙訂位，才會一起行動，並沒有特別的交情。但有網友曝光另一組側拍，房時爀拿著手機幫姊妹拍照，不像是不熟的樣子，雙方關係多次掀起討論。至於菲律賓賣身事件，當時爆料者稱果汁世妍陪睡代價是名牌包，但她事後否認，強調菲律賓是與女性好友同行，名牌包也是她買給自己的，不如外界想像的齷齪。不過和Haon傳出的戀情，果汁世妍倒是至今都還沒出來解釋過，只是偷偷把有拍到Haon的慶生照片刪除，究竟狂粉的指控到底是真是假，還有待果汁世妍回應。