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▲妙齡女騎車遭檢舉達人尾隨，7張罰單的違規時間只有2分鐘。（圖／台中市議員江和樹提供，2024.11.06）

台中市一名妙齡女子，9月底下午騎機車出門後被檢舉達人盯上，父親一口氣收到7張未打方向燈的罰單，一口氣噴掉12600元，違規時間竟只有前後2分鐘，氣得砸壞女兒機車，不讓她再出門。妙齡女的舅舅認為檢舉達人太離譜，向市議員江和樹投訴。根據統計，檢舉達人最喜歡檢舉交通違規的項目是未打方向燈，全國2023年「未依規定使用方向燈違規」案件數多達108萬3千607件。台中市大里區20幾歲的林姓女子，9月23日下午自家中騎機車出門不久，就被檢舉達人盯上，短短2分鐘被拍下7次未打方向燈的畫面。據了解，林女平常騎車常忘了打方向燈，之前也被檢舉達人盯過，父親提醒她多次，這次又為了沒打方向燈，短短幾百公尺被拍了7次，依一張罰單裁罰1800元來算，林父秒噴12600元，氣得拿棍子怒砸女兒機車，嗆她「看妳以後怎麼出門」！眼見檢舉達人鬧得人家庭失和，心疼外甥女的舅舅看不下去，向市議員江和樹陳情。林父表示，自己沒把女兒管好，違規受罰無話可講，但檢舉達人真的太離譜了！這樣密集跟蹤一個年輕女孩，讓家長提心吊膽，又急又氣才會砸車。但江和樹認為，2分鐘內7次未打方向燈未免太誇張，經用手機導航演算，判斷全程應在4分鐘內才合理。由於先前也有其他車主被連續處罰的前例，交通部曾表示，針對變換車道、轉彎未打方向燈數次違規，依法可分別處罰，也為了防範民眾遭尾隨被連續檢舉，《道交條例》明訂檢舉同一輛車2次以上，其違規時間相隔未逾6分鐘及行駛未經過1個路口以上，公路主管或警察機關以舉發一次為限，避免舉發違規的間隔過密、次數過多，以符合比例原則。江和樹為此表示，將協助林女循相關管道提出申訴。