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▲南韓啦啦隊女神李多慧擁有甜美外型、直率性格，跳舞時的強大魅力更是讓她圈粉無數，被譽為「啦啦隊天花板」。（圖／李多慧IG）

▲李多慧4日開始騎車環島，過程卻不太順利。（圖／李多慧IG）

▲李多慧開直播曝光自己的環島狀況，讓粉絲十分擔心。（圖／翻攝自이다혜李多慧YouTube）

南韓啦啦隊女神李多慧擁有甜美外型、直率性格，跳舞時的強大魅力更是讓她圈粉無數，被譽為「啦啦隊天花板」，已經在台灣定居的她積極融入當地文化，先前宣布開始騎車環島，沒想到卻受到康芮颱風的影響，道路上破了個大洞，她更是直接淋了6小時的雨，甚至整天只吃一碗泡麵，讓粉絲十分心疼。李多慧在台灣適應良好，甚至考取到機車駕照，在街頭騎車趴趴走，先前更透露自己在今年冬天想要騎車環島，她也火速付諸行動，4日與好友PD、樂天桃猿應援團團長山G展開旅行，並不時在社群平台分享過程，昨日進入環島第2天，她特別開直播和粉絲分享心路歷程，原本昨天她就要從宜蘭啟程，但在騎車過程中卻遇到困難。由於上週康芮颱風侵襲，路上許多殘枝樹葉，還有民眾提醒李多慧她們，前方路段有個大洞，她們本來打算攻上武嶺，但最後卻還是因為惡劣天氣宣告失敗，她無奈表示這條路上又濕又冷，霧氣也很大，李多慧一行人一度無助坐在路邊，不知道該何去何從，甚至騎車的8小時中，其中有6小時都在淋雨，他們甚至一整天只能吃一碗泡麵，十分克難。這段畫面曝光後，不少粉絲都心疼直呼，「騎蘇花真的要小心，尤其很多砂石車，又是颱風下雨後，注意安全。」然而也有網友十分佩服李多慧「說到做到」的行動力，大讚：「她真是勇於挑戰的人」、「遇到波折在直播中還是充滿正能量」、「行動力好強。」