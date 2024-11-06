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▲抗生素濫用問題若未改善，恐催生更多超級細菌。（圖／醫院提供）

隨著秋冬來臨，多種呼吸道傳染病蠢蠢欲動。醫師表示，疫情過後，抗生素抗藥性超級細菌迅速增長，若未能有效控制，未來恐無藥可醫，因此呼籲民眾除了接種疫苗、降低感染風險之外，也應合理使用抗生素，以免抗藥性細菌持續坐大。台灣感染症醫學會理事長張峰義指出，根據疾管署統計，台灣65歲以上民眾每週平均逾500人死於肺炎及流感，這凸顯疫苗接種的重要性，尤其年長、慢性病患等高危險群群，施打疫苗可明顯降低死亡風險。台灣感染症醫學秘書長王振泰則說，根據衛福部統計，2023年新冠肺炎死亡病例達8962人，其中89%為65歲以上，提醒長輩積極參與流感、新冠疫苗接種，所有民眾均應落實勤洗手、戴口罩等衛生習慣。針對抗生素的抗藥性問題，張峰義則說，疫情期間，由於重症患者的抗生素使用頻率顯著增加，全球抗藥性細菌比例也大幅上升。根據美國報告，住院相關抗藥性感染在疫情期間增加15%左右，其中抗碳青黴烯類不動桿菌(CRAB)增加78%，多重抗藥性綠膿桿菌（MRPA）也增加32%。在台灣，依據醫院感染管制與抗藥性監測管理系統的監測結果，在醫療照護相關感染病例中的抗藥性細菌比例，從2015年至2024年第一季均呈上升趨勢，部分細菌的抗藥性甚至超過7成，已成國內醫療體系迫切的危機。醫師立委王正旭指出，身為腫瘤科醫師，近年看到不少接受標靶治療、穩定控制的癌症病人，卻因呼吸道感染併發抗藥性肺炎而離世，呼籲各界都要加倍重視抗生素抗藥性問題。面對抗生素抗藥性問題，政府已啟動跨部門的「國家級防疫一體抗生素抗藥性管理行動計畫」，其涵蓋衛福部、疾管署及農業部等部門，不過感染症醫學會建議，健保署應加入此計畫，可使國內避免過度依賴後線抗生素，也可確保新型抗生素能順利進入台灣市場、取得健保給付。張峰義強調，抗生素抗藥性問題不只是醫療人士的責任，需要全民共同參與，透過政府、學術界及產業界合作，才能加速民眾對於抗藥性問題的認知，並可提高接種疫苗的意識。