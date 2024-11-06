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▲任天堂宣布，將在2025年3月底前，公布有關Switch機種的更多相關資訊。（圖／任天堂X）

▲Switch於2017年3月上市以來，主機系列累計銷量已達1億4604萬台。（圖／任天堂X）

PS5 Pro 明（7）日將在全球上市，而在遊戲迷心中，除了PS5 Pro 外，任天堂下一代Switch機種（暫名Switch 2）的傳聞也相當關注；今（6）日任天堂終於正式宣布，新版的Switch將支援「向下相容」，現有Switch的遊戲都能在新機種遊玩，雖然本次沒有公布問世日期，但仍受玩家一片好評。任天堂今日所舉行「2025年3月期第2四半期決算說明會／經營方針說明會」，社長古川俊太郎證實，Switch後繼機種將能夠遊玩現有Switch的遊戲，且Nintendo Switch Online服務也能在新主機上繼續使用，後續會陸續公開更多相關訊息。針對 Switch 2 的上市日期、發售資訊，古川俊太郎則說明，會在「本財年（2025年3月底前）公布」。並強調 Switch 過去的主機，確實難以將玩家的購買、遊玩紀錄跨機保留。但未來，任天堂將以玩家帳號為基礎，已跨越平台為目標，持續保留玩家們的重要紀錄。此外，任天堂今天也公布Switch於2017年3月上市以來的銷售狀況，近8年Switch主機系列累計銷量已達1億4604萬台，軟體累計銷售數量達13億610萬份。