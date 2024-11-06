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台中市政府今(6)日在成功嶺營區舉辦113年第2梯次替代役備役役男射擊訓練演訓召集，共召訓108名備役役男實施實彈射擊訓練。民政局長吳世瑋開訓典禮表示，此次召集藉由射擊基礎課程及實彈射擊訓練，讓役男感受戰場情境，增進戰技基礎能力，建立自我防衛能力。今射擊訓練演訓召集在成功嶺營區登場，召訓人員統一身著召訓背心，展現備役役男精神抖擻的士氣，108名備役役男全員準時到齊，吳世瑋對備役役男以行動展現對國家、對社會的責任感，表示肯定和感謝。他也重溫軍旅生涯，親自帶領役男體驗模擬射擊，6發中5發，展現寶刀未老的實力，對於打靶成績感到滿意。民政局說，此次實彈射擊訓練於成功嶺營區實施，由台中市後備第一旅全力支援訓練，不僅有優質的教官，還有設備齊全的訓練場地「射擊模擬訓練館」。上午課程包括「全民國防教育」、「射擊基本課程」及「模擬射擊」，讓役男在上午課程先行完成射擊預習，嫻熟槍枝射擊流程和要領，確保實彈射擊順利安全完成；下午課程則進行「實彈射擊」。民政局提到，來自潭子區的陳姓役男表示，此次實彈射擊訓練，在軍方教官的細心指導下，讓他再次複習到新兵基礎期間訓練的槍枝操作步驟與射擊要領，下午實彈射擊課程也擊出好成績，感謝市府用心籌劃此次課程，讓他收獲滿滿。民政局表示，保家衛國不是口號，平時演訓非常重要，市府今年實施為期3天的EMT-1繼續教育，至今已召集3梯次、共923名，並在成功嶺營區辦理2梯次實彈射擊訓練共召集235員，績效斐然。此外，今年召集類別也增加消防局的「防災救護」、警察局的「治安維護」等，藉此強化役男民防專業技能，建立應變能力，成為國家緊急救護的重要支援能量。