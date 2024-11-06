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上市一年半來，創造逾萬瓶銷量的「阿猴鮮乳」，是屏東縣府輔導的酪農戶推出的在地小農自有品牌，在市場獲得極好口碑。為加深推廣在地意象，11月起，阿猴鮮乳換新包裝，在瓶身加印阿猴城城門及代表台灣酪農驕傲的乳牛外，並且更名「阿猴在地鮮乳」，一樣在全台家樂福量販店、超市、官網上架販售。「阿猴在地鮮乳」乳源來自屏東縣里港鄉等酪農產銷班所飼養千頭牛隻，每日供應最新鮮的生乳製作而成，無添加物，成份無調整。上市一年半以來，憑藉新鮮營養的優質品質， 且是平價供應，市場反應熱絡，幾乎週週完銷，見證屏東農產好口碑。本次包裝改版，除延續原本活潑色調，圖像由原本的屏東物產改為城門，加深了與阿猴城在地意象連結，讓人耳目一新。「阿猴在地鮮乳」換新裝後，依舊在家樂福通路上架販售。要強調的是，阿猴鮮乳只是換包裝及更名，乳源不變，仍是原酪農產銷班供應的優質生乳，消費者可以安心飲用。至於售價方面，「阿猴在地鮮乳」仍維持一貫平實價格，936毫升裝每瓶72元、1858毫升裝每瓶139元，於家樂福通路長期供應。為回饋南部鄉親，在南部地區農會超市、地方超市也有販售。屏東縣政府農業處表示，照顧酪農是縣府持續推動的政策，本縣酪農所生產之優質鮮乳，讓消費者能以更實惠的價格買到。值得一提的是，面對2025年紐西蘭乳品來台零關稅的衝擊，期望更多消費者以實際行動力挺在地酪農，讓阿猴在地鮮乳成為家庭常備鮮乳品牌，大幅帶動供應量成長。