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50歲的C小姐有乳癌病史，多年前曾接受左側乳房全切合併腋下淋巴廓清手術，最近左手因偶然外傷，發生蜂窩性組織炎，雖經治療後痊癒，左臂卻出現淋巴水腫，而且痛到不行，已影響一般抓、握，穿、脫衣服也很卡，到大醫院檢查後，決定接受自體遠端淋巴移植手術，切下鼠蹊部的健康淋巴組織，再移植於左手，她的生活才重回正軌。台大新竹分院整形外科主治醫師江卓衡說，淋巴水腫是相當棘手的疾病，常發生於循環不良、癌症經淋巴結切除術後的病人，若病情輕微，可透過復健或穿戴壓力袖套、襪改善。若屬中等程度水腫，則可透過「淋巴靜脈吻合手術」，將淋巴管和小靜脈以顯微手術連接，使淋巴液改走較暢通的血液循環，或採用抽脂法，直接把不良的淋巴循環移除後加壓，強迫淋巴液走其他循環路線。至於嚴重的淋巴水腫，病人除了肢體腫脹造成的不適感外，還可能反覆發生蜂窩性組織炎，或產生治療困難的慢性傷口，而且這類傷口甚至可能治療十幾年、或經數度開刀仍無法痊癒。江卓衡指出，當傳統療法仍無法改善淋巴水腫的症狀時，代表病人患側的淋巴循環狀況極度不佳，這時便應考慮自體遠端淋巴移植手術，即摘取身體其他部位的健康淋巴組織，透過顯微移植、將其「種」在患肢，以重新建立正常循環系統，但與健康淋巴連結的血管較細、較多，且手術本身可能造成原本健康部位因摘取淋巴而產生水腫，因此屬於高難度治療，進行前須與醫師詳細討論。江卓衡也提醒，長期淋巴水腫可能造成患肢皮膚硬化或反覆感染，甚至形成慢性傷口，若察覺自己可能有淋巴水腫的問題，應儘速至整形外科或復健科門診諮詢。