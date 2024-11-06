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▲前立委蔡正元被金溥聰提告求償600萬元，雙方在庭上唇槍舌戰，蔡正元再批金溥聰忘恩負義、狼心狗肺，金則反擊思想陳腐。（圖／記者徐敏娟攝）

北檢最近為了偵辦京華城案，幾乎天天都有證人被傳喚約談，今（6）日上午，前國安會秘書長金溥聰，突然現身台北地院，不過他不是因為「京華城案」而來。2024總統大選國民黨吞敗，前國民黨立委蔡正元和資深媒體人陳文茜，公開點名當時擔任侯友宜競選總部執行長的金溥聰，釋出「假民調」，誆騙黨主席朱立倫，是讓藍白合破局的最大戰犯，更指稱金溥聰片面決定，不讓前總統馬英九登上選前之夜舞台，金溥聰不滿兩人言論，提民事訴訟求償600萬元，並要求刪除臉書貼文等。台北地方法院今開庭，金溥聰、蔡正元皆親自出庭唇槍舌戰，讓審判長都忍不住出言，「講的跟政論節目一樣，我這裡是法庭」、「問一個要半小時，開庭到下午都開不完」、「不要演講比賽」。不過今天僅有蔡正元出庭，金溥聰當庭表示，絕沒做假民調宣稱國民黨候選人侯友宜排名第2，選前之夜不邀前總統馬英九站台，主因是馬提出「信習論」、恐影響侯選情，是侯友宜主動提出要不要讓馬英九上台，且經過輔選幹部內部討論決議，更說必要時，可以傳侯友宜出庭作證，並強調身為馬英九舊屬，從未有不敬的言論。不過蔡正元卻嘲諷金溥聰，一輩子受英九恩惠，重要關頭卻沒保護馬不受羞辱，尤其侯友宜競選辦公室重要幹部曾銘宗、李德維曾出面開記者會攻擊馬英九，要馬卸任不要管閒事，蔡正元說「國民黨是強調輩份倫理的政黨，以下犯上很少見」，金溥聰自詡軍令嚴謹，如果沒有金溥聰同意，曾、李兩人不敢這麼做；如同選前之夜，侯辦拒絕馬英九出席，這在政治意義上顯然公然羞辱馬英九，金溥聰在政壇混那麼久，不可能不了解這樣的政治含義，何況金溥聰曾是馬英九秘書，受馬英九提拔拿中山獎學金留學，2人建立長久親密友誼，金溥聰應有保護馬英九之責，並自己身為國民黨老兵，因此是一般人眼中認為的「忘恩負義，當然評論為狼心狗肺」，更直指金溥聰是「是為了支持新主子，反過來攻擊舊主子」。金溥聰則反擊蔡「思想陳腐，在這種時代還有封建思想」，說明曾銘宗、李德維兩人召開記者會，他並不知情，侯友宜有打電話給朱立倫，是內部會議決定，如果必要，也可以傳喚朱立倫。他一向就事論事，任職馬英九下屬實也因此得罪很多人，但他謹守分寸從不踰矩，才會得到馬英九信任。蔡正元說他靠馬英九提拔，才拿到國民黨中山獎學金出國留學，金駁斥是坐在考場，考第一名拿獎學金出國，豈能私相授受。最後金溥聰也提到，總統大選時，他主張侯為正、柯文哲為副，最後的選舉結果印證「我是對的，侯友宜贏了柯文哲100多萬票」。金溥聰與蔡正元均聲請傳喚馬英九基金會執行長蕭旭岑作證，金另聲請傳喚周姓記者，蔡聲請傳喚國民黨桃園市議員凌濤作證。法官諭知有待合議庭評議是否准許，明年1月15日上午10點20分再開庭。蔡正元開完庭受訪表示，俗話說「吃果子要拜樹頭，吃人一口要還人一斗」，若他是金溥聰，「我會辭掉侯辦執行長，不會縱容任何人去攻擊馬英九」，金出庭卻說他思想封建迂腐。蔡正元回酸「忘恩負義的人，不封建不迂腐，我這種知恩報恩的人是封建迂腐，不是很奇怪嗎？」金溥聰受訪時重申絕沒反對藍白合，也沒做假民調推稱侯友宜排名第2，更沒藉此欺騙國民黨主席朱立倫。自稱在政治大學擔任教職，教的就是民意理論與民意測驗，蔡正元說他做假民調，對他的學術名聲傷害非常大，「我一定要洗刷這個清白」。金溥聰說，提告目的就是不讓名嘴任意污衊、沒有事實根據仍用粗鄙語言做人身攻擊，「這是我不能忍受的事情」。他說馬英九「是我的長官，我從未對他有不敬」，不讓馬在侯友宜選總統的選前之夜站台，是競選幹部共識，「我就事論事，我也支持」。有記者提問，大選結束後，是否為藍白破局感慨、若當時侯柯搭檔參選，情況是否改觀，金溥聰則說「我不想多做評論，我認為藍白合，就是應該以侯友宜為正，柯文哲為副，選舉的結果說明一切」，金溥聰就和律師一起離開法院。