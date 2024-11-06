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▲「斑靈貍」數量在世界範圍仍是無危狀態，不過在中國境內則被列為重點保護動物二級。（圖／翻攝小紅書菲菲）

▲社區也通知了當地消防單位以及野生動物保育協會，這隻小斑靈貍也被帶到野生動物收容所照顧。（圖／翻攝小紅書菲菲）

仙氣靈獸竟然在人類眼前現身！日前在中國廣西，一處社區大門上突然有一隻擁有「金色豹紋」小奶貓，但這隻小可愛卻孤零零的縮成一球，好心人拍下照片上網搜尋，才驚覺牠不是貓，而是大有來頭的中國重點保育動物日前廣西網友「菲菲」在小紅書上發文分享，自己要出門丟垃圾時，在社區大廳的大門上，目睹了一隻有著「金色豹紋」的貓型生物，因為害怕爬上高處並縮成一團，旁邊也沒有看到媽媽的身影，於是菲菲也拿出手機拍下照片，隨後搜尋這個小可愛究竟是什麼生物。後來一查發現，原來這隻看起來像小奶貓的生物，是名為「斑靈貍」野生動物，這種生物分布於南亞的印度、尼泊爾以及中國西南省分，常見於海拔2000公尺以下的灌木林中。雖然「斑靈貍」數量在世界範圍仍是無危狀態，不過在中國境內則被列為重點保護動物二級、同時也是稀有動物。斑林貍身體為細長型，重量僅約0.5公斤，身長35公分，但尾巴也長達33公分，絕美尾巴也成為特色招牌。最後社區也通知了當地消防單位以及野生動物保育協會，這隻小斑靈貍也被帶到野生動物收容所照顧，獲得良好的照顧。