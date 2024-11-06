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▲川普（Donald Trump）順利贏得2024美國總統大選。（圖／翻攝自微博）

2024美國大選投開票結果陸續出爐，儘管大選結果尚未正式公布，但共和黨候選人川普（Donald Trump）幾乎篤定當選，成為美國歷史上第二個成功「重返白宮」執政的總統。開票消息也迅速登上中國微博熱搜榜單，不少中國網友們更戲稱「恭喜川妃回宮」，紛紛開始熱議接下來中美關係的發展可能。共和黨候選人川普在當地時間6日凌晨，於佛州棕櫚灘會議中心公開現身發表演說，豪語美國將迎來黃金時代、讓美國再次偉大。開票結果公布後，中國官媒《央視新聞》也迅速在微博等平台發表消息，美選相關話題也迅速登上熱搜排行榜，包含川普勝選、賀錦麗未發表感言等。不少中國網友對此也引發熱議，表示自己看到川普兩度入主白宮也算是「見證歷史」，也有人戲稱川普宛如《甄嬛傳》主角重演了「熹妃回宮」的劇情，紛紛留言「78歲正是闖蕩的年紀」、「未來四年有熱鬧可看了」、「貿易戰應該是避免不了的」、「子彈沒白挨了」、「現在是鈕鈷祿·特朗普」。中國外交部發言人毛寧今（6）日主持例行記者會時也表示，「美國的總統選舉是美國的內政，我們尊重美國人民的選擇。關於關稅，我們不回答假設性的問題」，同時也強調中國對美國的政策是一以貫之的，將繼續按照相互尊重、和平共處、合作共贏的原則看待和處理中美關係。至於現在中國是否會向川普致賀電，毛寧則表示在美國大選結果正式宣布後，會照慣例處理有關事宜。