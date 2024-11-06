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世界棒球12強賽10日開打，日本昨天在宮崎集訓的熱身賽以5比0擊敗廣島鯉魚，其中擔綱第三棒的辰己涼介，繳出2安打、2打點相當亮眼，這位太平洋聯盟聯賽的安打王賽後表示，目前持續努力增重中，還透露了想挑戰大聯盟的意願。效力於樂天金鷲的辰己涼介，本季手感火燙，繳出158支安打、17轟、打擊率0.294的優異成績，坐上安打王寶座，此外，他的防守效率更是驚人的0.995，並以397次刺殺，打破日職高懸76年的紀錄。這次12強賽辰己涼介也將坐鎮日本中心打線，昨天首場熱身賽，4打數2安打、外帶2打點，賽後他謙虛表示，「我要先展現出我自己，爭取上場比賽的機會。今天算是一次不錯的展現。」「我正在努力增重，朝自己的理想狀態前進。」辰己涼介表示要在12強期間努力增加體重，「今年因為食物中毒，一開始體重83公斤，但賽季結束後瘦到76公斤，希望明年春訓開始時能增加到100公斤，不然去大聯盟的話就能以應對。」賽後受訪時突然提到大聯盟志向，意外引發關注。