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台中地主隊中信兄弟在中華職棒35年成功拿下「年度總冠軍」，市長盧秀燕特別指示，台中市政府運動局與中信兄弟球團攜手合作，11月9日舉辦「中信兄弟封王遊行感謝祭」，以「市政公園」為首站，終點將回到「英雄谷」台中洲際棒球場，沿途「不停靠」慢速行進，讓球員們向市民揮手致意，球迷也可一睹風。盧秀燕表示，中信兄弟是台中的榮耀，近4年拿下3座總冠軍，此次更是取得隊史第10座的冠軍獎盃，表現十分亮眼，此次也履行承諾，在封王後儘速啟動籌辦機制，由運動局統籌結合警察局、交通局、建設局、環保局、新聞局以及台中捷運等機關鼎力相助，讓所有市民朋友及中信兄弟粉絲共同慶祝。運動局代理局長游志祥表示，盧市長相當重視在地球隊中信兄弟，今年球季開賽前，特地前往台中洲際球場，視察全新落成的球員休息室，也為中信兄弟加油打氣！此外，在今年總冠軍系列戰，更穿著球衣與球迷朋友一起在現場應援，並與滿場2萬名球迷拋下黃彩帶，見證中信兄弟奪冠時刻。運動局說明，11月9日10時30分將於活動起點市政公園舉行市府慶賀儀式，為維護球迷及民眾安全，上午8時30分至11時30分府會園道(全段)將進行道路管制；遊行車隊出發後，11時至15時崇德十九路(崇德路三段至四平路)西向外側車道－四平路(崇德十九路至環中路)北向外側車道將進行道路管制，請行經附近車輛提早繞道通行。運動局表示，遊行車隊預計於11時出發慢速行駛於台中市區，路線為市政公園府會園道、市政北五路、惠中路一段、青海路二段、文心路三段(文華高中)、文心路二段、崇德路三段(中國信託銀行洲際分行)、崇德十九路、四平路，並回到終點台中洲際棒球場，迎接冠軍兄弟們回到「英雄谷」。運動局提醒，球迷朋友與市民參與封王遊行活動時配合現場交通警察指揮，勿緊跟車隊、勿穿越封王遊行車隊，避免發生危險，維護自身人車安全，沿線部分路段於遊行期間將進行交通管制，請民眾配合交警指揮通行或提前改道，共同與中信兄弟感受奪冠榮耀。