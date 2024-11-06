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T1戰隊勇奪《英雄聯盟》2024賽季世界大賽冠軍，而戰隊五虎「ZOFGK」除了Faker之外，Zeus、Oner、Gumayusi、Keria合約到期，戰隊季後是否能完成續約，受到外界關注。不過今（6）日T1買下多家韓國媒體整版廣告歡慶，5位選手一起「比1」，也讓外界嗅到一絲耐人尋味的樂觀氛圍。根據報導，T1為了慶祝奪冠在：朝鮮日報、中央日報、韓民族、京鄉新聞、每日經濟、首爾經濟、亞洲經濟、電子報、今日網路、金融新聞、世界日報、今日亞洲、數碼時報、今日朝鮮日報等14家韓國代表性紙媒投下整版廣告。該廣告配上ZOFGK五人「比1」的合照並寫道：「我們的步伐即成路。T1贏得了2024英雄聯盟全球總決賽冠軍，成為英雄聯盟電競史上第一支獲得5個全球總決賽冠軍的隊伍，並且成功衛冕。」「所有的奪冠之路都要通過T1。重新回來的T1的秋天，我們同甘共苦後一起創造的這歷史性的瞬間，都是因為粉絲們的存在才能實現這一切。」最後結語這麼寫道，「過去20年和T1一路同行的SKT也將支持T1朝向更大目標的挑戰。」對此，中國大陸體育網站虎撲下面的留言寫道：「據說一家報紙的滿版廣告是6000萬韓幣，也就是三十萬，這次有十四家報紙，堪比簽了一個一線選手了」、「ZOFGK還是這五個人」、「肯定是續約已經敲定了才會投放這五個人的廣告啊」、「歷史第一五人組」。