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經濟部長郭智輝今（6）日點名雲豹能源「為了炒股票，講了很多不該講的東西」，雲豹能源稍早發出新聞稿駁斥「炒股說」，也否認政府赴菲買綠電的建議是來自「雲豹專家」。近期，郭智輝提出要到菲律賓買綠電，被立委發現先前雲豹能源就有提前到菲律賓布局的計畫。今日郭於立法院經濟委員會上回應立委提問時指出，經濟部與雲豹能源只有一個關係，就是雲豹來經濟部登記公司，但它也不是經濟部所屬的公司，也不是經濟部支持的公司，更表示「雲豹是為了炒股票，講了很多不應該講的東西！」對此，雲豹能源發出聲明駁斥「炒股說」，澄清公司絕無透過炒作股票作為企業獲利的工具，主管機關行政院金管會可詳察，對此番說法表達沉痛與遺憾。有關菲律賓投資一事，雲豹回應，隨著世界供應鏈對綠電需求提升，雲豹能源多年前便領先產業積極拓展海外事業計畫，配合南進政策加速布局，近年將台灣發展再生能源模式快速複製到日本、越南、菲律賓、泰國、印尼等海外市場並成功發展，絕無政府赴菲買綠電建議來自「雲豹專家」一說。雲豹能源強調，公司長年致力邁向聯合國SDG 7「確保所有的人都可取得可負擔、可靠的、永續的，以及現代的能源」的永續發展目標前進。因此，企業自始專注再生能源本業，實踐綠色經濟和低碳永續家園願景，致力推廣國內綠能普及化，以全力配合前總統蔡英文、現任總統賴清德宣示台灣2050淨零轉型、經濟部能源轉型，以及環境部淨零綠生活等政策目標。雲豹能源今日股價終場下跌1元，收在207.5元，跌幅0.48%。