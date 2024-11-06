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雲端發票中獎爭議持續，財政部今（6）日召開記者會，由財政部政務次長李慶華親自說明此次事件最新調查結果，並提出3點澄清說明表示，除了強調4位重複中獎人沒有內定外，抽獎資格設定積極參與活動任務，累計愈多抽獎機會，而抽獎程式設計邏輯，也是為提高積極參與者中獎率，提升雲端發票黏著度，但是否踰越本活動目的的必要範圍，仍待司法調查。財政部指出，「雲端種樹趣 e 起集點樹」網路活動，活動期間為今（2024）年6/6到9/30間，共分為3期，每期結束後辦理抽獎，並在10/25進行終極抽獎。但經媒體報導抽獎活動有4人重複中大獎，因此引發爭議。財政部指出，行政調查結果顯示，活動的抽獎資格設定是為了養成民眾以手機條碼等載具索取雲端的習慣，因此只要民眾持續且積極參與本活動所規定的任務，累積抽獎機會愈多，中獎率也隨之提高，尚符合本活動目的。財政部指出，針對抽獎程式設計邏輯，廠商未依照一般隨機抽獎方式，而是採調高積極參與者的權數值，給予優先抽獎機會，調整系統產生亂數的區間，以該亂數與參與者的權數值比大小等方式，希望提高積極參與者的中奬率，以提升民眾對雲端發票的黏著度。但抽獎程式設計邏輯是否有踰越本活動目的必要範圍，須待司法調查確認。至於4位重複中獎人參與抽獎是否適格，財政部表示，經查4位重複中獎人均非本部與所屬機關及承辦廠商的員工、配偶或其三親等以內的親屬，尚無外界質疑中獎人內定的情形，且活動每日平均取得雲端發票2到5張，平均每張發票消費金額超過百元，難謂有大量取得小額統一發票參與抽獎活動的情事，另該4人載具歸戶亦無異常情形，就目前資料分析，尚符合本活動抽獎條件。最後，財政部表示，未來將規劃多元租稅宣導方式，如有辦理抽獎活動的必要，將參考本活動調查結果研提公平、合理及具公信力的抽獎方式，並於事前、事中及事後就每一個管控點建立安全查核機制，以確使抽獎結果符合活動目的及外界期符。此外，財政部說明表示，本案已交由主辦機關台北國稅局主查，調查過程請該部賦稅署、財政資訊中心、政風處、統計處協助。考量行政調查或有不足，已移請法務部調查局立案調查，若有結果再對外說明。