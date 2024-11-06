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金屬中心今(6)日起在高雄舉辦為期三天的「APEC循環科技促進金屬產業永續發展」國際論壇，匯集日本、韓國、秘魯、泰國、越南、菲律賓、馬來西亞、新加坡以及我國等9大經濟體之主管機關、專家學者，共同探討再生鋁材科技的發展與應用，持續深化APEC經濟體間金屬產業永續發展與創新合作，加速推動區域內金屬產業的永續轉型。經濟部產業技術司簡任技正張能凱於開幕致詞時指出，全球推動淨零排放刻不容緩，國際聚焦再生鋁生產，可減少高達92%碳排放，極具減碳效益。他強調，我國正積極協助產業建立高值化綠色製程產線，逐年提高廢棄鋁料的回收率，並以創新科技循環生產低碳再生鋁，以擺脫新料依賴、大幅降低碳排放。金屬中心副執行長王俊傑表示，此次論壇重點為交流各經濟體在鋁金屬循環應用技術上的發展現況，並聚焦在「再生鋁材技術發展趨勢」與「各經濟體金屬循環應用經驗分享座談」兩大議程。近年，金屬中心推動鋁材循環再生成果豐碩，包括開發潔淨技術、減渣技術，以及低能耗與高效減廢等應用技術，成功解決上游材料、製程循環降級使用問題，並為下游高值化加工奠定基礎。為展現我國再生鋁產業實力，主辧單位特別安排各經濟體貴賓參訪國內領先企業「中鋼鋁業」及「芳泉工業」，實地了解再生鋁料製程與低碳生產技術，展現臺灣在再生鋁的應用實務經驗。王俊傑指出，此次APEC國際交流，不僅提升我國在國際金屬循環科技領域的能見度，金屬中心未來也將持續配合政府政策，積極促進該領域國際合作，協助業者實現綠色轉型，減輕產業負擔，從容應對淨零碳排挑戰。