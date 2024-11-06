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▲前民眾黨秘書長張哲揚下午在檢廉人員陪同下，移送北檢複訊，面對媒體詢問，張哲揚僅回應「謝謝」。（圖／翻攝畫面）

檢廉追查京華城金流！今（6）日指揮廉政署以證人身分傳喚民眾黨前立委蔡壁如以及前民眾黨秘書長張哲揚，以釐清案情。廉政署下午移送蔡壁如、張哲揚先後進入台北地檢署，2人面對媒體追問，都未有任何回應。下午蔡壁如跟著廉政署人員一起抵達台北地檢署，蔡壁如帶著紫色口罩，全程不發一語，就走進偵查庭。蔡壁如過去一直被視為柯文哲「心腹」，在柯文哲擔任台北市長期間，擔任市長室主任，後被調任有給職的市政顧問。另一名被約談的證人張哲揚，看到媒體，他僅簡短回應「謝謝」。日前傳出因為在他任職前台北市府秘書長時，因為年齡屆滿退休，市長室向黨團提出修法，放寬政府機要相關人員年齡限制，毫不避諱寫下「向中央相關部會，了解現行法規先行，對張前秘書長張哲揚回任市府提供解套方式」。據週刊報導，2020年3月底，朱亞虎確認京華城容積率保住560%及以7名人頭，匯假政治獻金行賄柯文哲後，同年4月1日隨即傳LINE給柯的大帳房李文宗，寫有「小沈很小氣，7人210好了，感謝560」，同時也將這段文字傳給蔡壁如及張哲揚。同年8月，朱亞虎再傳LINE告訴柯文哲：「我跟老闆講好了，壁如姐的薪水老闆會解決。」蔡壁如揚言提告。如今蔡壁如和張哲揚，都在同一天以證人身分被檢方約談。此外，除了蔡壁如與張哲揚外，檢方還約談了另一名證人，共有3名證人全都在今日至北檢，一旦檢方能取得關鍵證據，對案情將會帶來突破性進展。