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▲林襄參加節目《同學來了》時爆料，指隊友霖霖時常在休息室開裸體趴。（圖／中天綜合台提供）

啦啦隊人氣成員林襄、小映及霖霖等人近日參加節目《同學來了》，在節目中互揭彼此的真面目。林襄直指小映的衛生習慣堪憂，並透露霖霖時常在休息室內「解開內衣走來走去，開裸體趴」，更形容霖霖為「暴露狂」。這場爆料戰不僅引發全場哄堂大笑，也掀起網友熱烈討論。在節目中，林襄直言小映的衛生習慣欠佳，「她非常不喜歡洗澡，假設三天不出門，就會連續三天不洗澡，真是超級噁心！」林襄還提到有一次韓國成員李多慧向小映借妝前乳，打開小映的化妝包後看到裡面一片混亂，物品也不夠乾淨，讓李多慧直接放棄使用。霖霖也在一旁補充，小映有時候不卸妝就直接睡覺，枕頭旁還堆滿使用過的隱形眼鏡，讓大家啼笑皆非。不僅小映成為話題，林襄更爆料霖霖喜歡「開裸體趴」，每當比賽中場休息時，霖霖總會在休息室脫掉衣服透氣，甚至連內衣也會解開，「她說要開裸體趴，然後就大方地露點在休息室走來走去。」霖霖澄清此舉只是為了晾乾衣服，但隨即反擊表示林襄也是「裸體趴固定班底」，兩人常常一起這樣放鬆，成為啦啦隊的私密搞笑日常。