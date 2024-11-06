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▲照顧弱勢兒少預防老人受暴湯詠瑜任建議社會提高補助強化預防作為。（圖／高市議員湯詠瑜提供）

高雄市議員湯詠瑜今(6)日社政部門質詢，呼籲照顧弱勢兒少，社會局應全面主動檢視高雄各種補助與其他縣市的差異，提高補助額度，照顧有需求的家庭。她也指出老人保護案件通報被害人數統計攀升，建議加強宣導及擴大法定通報人員之範圍，提早因應預防老人受家暴事件再發生。社會局局長蔡宛芬詢答時指出，早療將作放寬，預計明年六月前修法等，其餘將找專家來評估，關於弱勢兒少補助費用將全面檢討，協助有需求家庭。蔡宛芬也認為，通報數多不代表一定成案，但鼓勵多通報，將透過各種社區據點、里長等加強宣導，也有類似高負荷家庭指標，找出高風險的老人，因應居住改變，也加強對保全宣導；而擴大法定通報人員之範圍將來與衛福部討論。湯詠瑜說，弱勢兒少家庭為照顧小孩無法有雙薪的收入，無論是早療療育訓練費、交通補助費，補助全民健保應自行負擔之住院費用及住院期間之看護費用，因早產及其併發症所衍生之醫療、住院費用，必要之愛滋病毒感染預防性投藥費用及其他經評估有補助必要之項目等其他相關，通通均要全面檢視，避免與其他縣市有過大補助差額，造成有不平等之感受。湯詠瑜指出，老人保護案件通報被害人數統計，整體有成長趨勢，高雄在2023年佔六都24%，達2959件；2024上半年1~6月也佔六都24%。社會局可做什麼預防及降低此類事件。她建議建立符合老人族群使用之多元求助管道、加強宣導老人保護的觀念，擴大法定通報人員之範圍，如外籍勞工看護工，從高雄開始，有義務要有訓練，有通報也可預防。