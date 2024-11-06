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▲防彈少年團BTS（見圖）2025年將全員服完兵役，目前成員也在和公司商量回歸時間。（圖／BTS臉書）

在南韓，所有男生都必須履行當兵的義務，就連男偶像也不例外，防彈少年團（BTS）也因為這樣成員們都陸續入伍，部分成員更是不想讓粉絲等太久，想盡早以「完整體」回歸，選擇提前入伍當兵，讓團體空白期可以縮短。而HYBE首席財務官（CFO）李京俊於5日的第三季度業績報告會議中透露，BTS回歸時間要延至2026年才有機會看到全員同框。2023年9月HYBE宣佈已經和BTS所有成員續約，當時計畫表定全員2025年退伍後，可以立即展開完整體的活動。不過（CFO）李京俊5日在第3季業績報告會議中透露，目前正在和成員商量回歸時間。根據韓媒報導，BTS預計在明年6月可以全員退伍，理論上在退伍後可立即重啟團體活動，但是考量到成員準備專輯以及重新整頓的時間，預計最快完整體回歸要延後至2026年。另外，李京俊表示，BTS的活動收入佔比雖然重要，但其他藝人的專輯銷量也在增加，所以佔比不如以往顯著。目前BTS的成員金碩珍與鄭號錫已完成兵役，兩人正各自進行個人活動中，反應都相當不錯。而HYBE的第三季度報告顯示，公司營收表現低於預期，第三季度營業利潤為韓幣542億元（約台幣13.5億元），較去年同期減少25.4%，而淨利潤則急降至韓幣14億元（約台幣3500萬元），減少了98.6%。