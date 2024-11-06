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▲Stephen Curry一直反對川普，而勇士主帥Steve Kerr也曾用柯瑞的招牌手勢「洗洗睡」來調侃川普。（圖／美聯社／達志影像）

美國前NBA勇士球員Matt Barnes在川普今(6)日勝選總統後，儘管心有不甘，仍發出一則充滿複雜情感的祝賀訊息。川普承諾將「為強大且安全的美國而奮鬥」，並成功贏得總統選戰。Barnes主持的播客《All the Smoke》經常邀請嘉賓討論社會議題，最近甚至邀請了一位民主黨總統候選人，表達出他對政治和社會議題的高度關注。儘管他對此次結果並非全然欣喜，Barnes還是選擇面對現實，以這份言語上的「祝賀」向川普的勝利致意。事實上許多NBA球星都不喜歡川普，包括勇士球星Stephen Curry直接批評川普是國家的亂源。而Barnes共在NBA打滾14個球季，共效力過9隊，2016-17球季在勇士出賽20場，並跟球隊一起拿下冠軍後退休。