美國前NBA勇士球員Matt Barnes在川普今(6)日勝選總統後，儘管心有不甘，仍發出一則充滿複雜情感的祝賀訊息。川普承諾將「為強大且安全的美國而奮鬥」，並成功贏得總統選戰。Barnes在Instagram上向川普及共和黨表達了祝賀，但語氣中帶有一絲無奈，寫道：「恭喜川普及共和黨」，並在貼文附註中補充道：「該死的，說這句話真的傷我的心。(Damn it hurt my soul to say this sh*t)」
Barnes主持的播客《All the Smoke》經常邀請嘉賓討論社會議題，最近甚至邀請了一位民主黨總統候選人，表達出他對政治和社會議題的高度關注。儘管他對此次結果並非全然欣喜，Barnes還是選擇面對現實，以這份言語上的「祝賀」向川普的勝利致意。
事實上許多NBA球星都不喜歡川普，包括勇士球星Stephen Curry直接批評川普是國家的亂源。而勇士主帥Steve Kerr也同樣不支持川普，甚至早在今年8月的民主黨全國代表大會，就用柯瑞的招牌手勢「洗洗睡」來調侃川普。
Barnes共在NBA打滾14個球季，共效力過9隊，2016-17球季在勇士出賽20場，並跟球隊一起拿下冠軍後退休。
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事實上許多NBA球星都不喜歡川普，包括勇士球星Stephen Curry直接批評川普是國家的亂源。而勇士主帥Steve Kerr也同樣不支持川普，甚至早在今年8月的民主黨全國代表大會，就用柯瑞的招牌手勢「洗洗睡」來調侃川普。
Barnes共在NBA打滾14個球季，共效力過9隊，2016-17球季在勇士出賽20場，並跟球隊一起拿下冠軍後退休。