泰國小河馬「彈跳豬」在4日預測川普勝選，而美國大選結果已出爐，共和黨的川普（Donald Trump）在台北時間6日確定勝選，彈跳豬竟意外預測成功，引發網友的熱烈討論。
彈跳豬4日在動物園飼育員的安排下，選擇要吃「賀錦麗蛋糕」，還是「川普蛋糕」，沒想到「彈跳豬」火速地衝向「川普蛋糕」，預測川普會勝選，當時讓網友相當驚訝，因為許多媒體包括CNN、《經濟學人》，以及明星如泰勒絲，都支持賀錦麗勝選。
彈跳豬的選擇在網路上掀起論戰，一派大罵她是「叛徒」、「過大的老鼠」和「彈跳豬的時代結束！」；另一派則捍衛彈跳豬，「她只是個孩子！」、「不要把她扯入骯髒的選舉中」和「她是個兩週前才開始吃固體食物的孩子，你怎麼會覺得她懂美國選舉？她只是選擇比較大的水果蛋糕啦！」
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彈跳豬的預測影片在社群平台傳開後，許多網友紛紛留言笑說：「這是一場公關危機，希望彈跳豬已聘請好公關處理。」根據《The Latin Times》報導，因為眾多美國網友支持賀錦麗，看到「彈跳豬」的預測，還揚言說要「退追（Cancel）」全球動物明星彈跳豬。
彈跳豬的選擇在網路上掀起論戰，一派大罵她是「叛徒」、「過大的老鼠」和「彈跳豬的時代結束！」；另一派則捍衛彈跳豬，「她只是個孩子！」、「不要把她扯入骯髒的選舉中」和「她是個兩週前才開始吃固體食物的孩子，你怎麼會覺得她懂美國選舉？她只是選擇比較大的水果蛋糕啦！」
台北時間今（6）日共和黨總統候選人川普確定勝選，川普於佛州公開現身，以當選人之姿發表演說，幾家歡喜幾家愁，而彈跳豬意外地精準預測出結果，又再度掀起新一波話題。
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