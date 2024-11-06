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▲莊錠欣（中）、舒華（左）和子瑜感情很好。（圖／莊錠欣IG）

南韓偶像女團TWICE成員周子瑜，1日回台灣力挺閨密、香港歌手Elkie（莊錠欣）的演唱會，昨（5）日晚間子瑜被目擊現身老家台南，與好友(G)I-DLE小妹舒華逛大東夜市，兩人穿輕裝坐在塑膠椅上打彈珠，神情專注，即便有戴口罩仍被不少民眾認出，但辣妹老闆娘表示，不認識的攤販直接前來偷拍兩位大明星，讓她有點覺得不受尊重，該攤販甚至追問子瑜：「妳今天沒上班？」子瑜和舒華消費的彈珠攤老闆娘，今天在Threads發文，透露看到照片心裡感受很不好，聲明她和員工沒有拍攝兩位女神，「我們所有人一律都是選擇尊重不打擾、善待每一位顧客，可以有個人空間好好玩遊戲，也不會有未經許可偷拍的行為，這不知道是某攤販闖進來還偷拍的！ 希望以後能自重！」該闆娘表示，她和偷拍的攤販不認識，且對方闖進別家攤位沒有先禮貌知會，另外，此舉也是干擾她們的顧客，「連問兩次子瑜說『妳今天沒上班喔？』超級沒水準！」真相讓大批網友傻眼，「太扯了吧」、「居然是這樣嗎！？他貼文還說要忍住沒打擾」、「還錄影！影片都上傳X」、「好店家，我想打彈珠了」、「幫妳推推，那真的很可悲，用你們店裡的名義...老闆娘人很棒」、「給老闆讚」、「我以後有機會要去你們那裡玩。」