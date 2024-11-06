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美國總統大選仍在進行投開票，共和黨總統候選人、前總統川普今（6）日稍早發表勝選談話，表示接下來將會是美國的「黃金年代」。對此，常發表時事的財經網美胡采蘋（Emmy）表示，有很多人可能會覺得很悲觀、要謹慎、好可怕，但她認為，不管今天是誰當選，還是很多人會覺得悲觀，「不需要過份沈溺於各種分析，台灣有能力，也有豐富的經驗去面對困難」。川普擊敗對手賀錦麗，稍早於羅里達州發表勝選談話。對此，胡采蘋在臉書表示，她不用看網路就能知道，現在一定充斥了各種川普上台會怎樣的分析，其實賀錦麗選贏也是一樣，「台灣人就是這樣，戰戰兢兢面對每一個結果，預測與應對可能的格局」。胡采蘋說，有很多人可能會覺得很悲觀、要謹慎、好可怕，但她很誠實的說，不管是誰上，結果都會是有很多人會覺得很悲觀、要謹慎、好可怕，因為這就是台灣人，台灣人習慣如此，「而這也是台灣為何飽經風雨，卻仍然屹立不搖的原因」。胡采蘋認為，不需要過份沈溺於各種分析，台灣有能力，也有豐富的經驗去面對困難，當然也有非常豐富的經驗，能乘勢而起。胡采蘋提到，川賀的得票差距比她想像中大，也沒有出現川普普選票比賀錦麗少的情況，選戰結果是分明的。她說，美國的核心議題是保持經濟與軍事的強勢，用上世紀應對蘇聯的耐心，去處理中國問題，「我相信川普總統能處理好，而台灣也能處理好」。