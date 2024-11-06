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▲芝加哥白襪的三壘手Moncada也將來台參加12強。（圖／美聯社／達志影像）

▲目前效力日職軟銀鷹隊的左投Liván Moinelo，無疑是本次古巴陣中的不動王牌。（圖／美聯社／達志影像）

世界棒球12強賽即將開打，古巴隊日前也已經抵台，並於昨（5）日自辦熱身賽對上臺中壽霸龍，目前效力日職軟銀鷹隊的左投Liván Moinelo，無疑是本次古巴陣中的不動王牌，Moinelo今年從牛棚轉往先發，在投手丘上依舊維持統治力，今年例行賽Moinelo出賽25場，拿下11勝5敗，防禦率僅1.88，在163局的投球中送出155次三振，Moinelo最大的武器，除了擁有一顆時速超過150公里的速球外，還有他的招牌曲球，變化幅度之大也被網友稱為「惡魔曲球」加上高壓姿勢出手，讓Moinelo的壓制力更上一層樓，但古巴會將他定位成先發投手還是牛棚勝利組，得等到比賽開打才會揭曉。中日龍隊守護神Martínez，本次也入選古巴28人名單，身高193公分的他，和Moinelo同樣採取高壓姿勢出手，Martínez的速球極速可達155公里，加上招牌指叉球，讓他連續3年在日職都拿下超過30次的救援成功，鬼神般的壓制力，讓他獲得「9局的絕望」封號。曾在2021年在亞歷桑納響尾蛇登上大聯盟的Yoan Lopez，在離開大聯盟後曾加入日職讀賣巨人，今年則是在墨西哥聯盟出賽，Lopez同樣屬於「火球男」速球時速最快可達156公里， Lopez今年在墨西哥聯盟出賽49場比賽，防禦率僅1.88，53.1局的投球中飆出54次三振，預計將和Martínez擔任古巴牛棚勝利組的不動人選。古巴投手群中，有不少選手都曾登上大聯盟，但近年來紛紛轉戰古巴聯賽或是獨立聯盟以及墨西哥聯盟，雖星度不高，但整體還是保有一定的競爭性。古巴打者方面本次最大的亮點，就是前芝加哥白襪的三壘手Moncada，今年4月遭遇傷勢後，Moncada直到9月才復出，本季僅出賽12場比賽，季後白襪拒絕執行合約，進而成為自由球員，Moncada傷後復出後，只打了1場比賽，因此整體狀態並不明朗，但左右開弓的他，在打擊區內還是有一定的威脅性。Despaigne過去曾效力日職千葉羅德海洋和軟銀鷹，在2017、19兩年在軟銀單季敲出30發以上的全壘打，2019年後因傷勢以及年齡影響，狀態逐漸下滑，最後在2023年回到古巴聯賽效力，雖砲管不再，但Despaigne在40場出賽中，還是繳出3成13的高打擊率，雖長打火力下降，Despaigne的打擊能力還是讓各隊得小心提防。Yadil Drake去年曾來台參與經典賽，並從王維中手中敲出二壘安打，今年Drake在墨西哥聯盟出賽69場比賽，繳出3成12打擊率，14發全壘打、OPS.897的成績，雖名氣不如上述兩位打者響亮，但Drake仍是古巴打線中的火力輸出點之一。整體來看，雖在投、打方面都有隱憂，但在經驗上古巴較為豐富，「紅色閃電」依舊是B組熱門晉級球隊之一。古巴先發投手戰力較不完整，但先發若能降低失分，帶著領先進入到比賽後半段，強力的牛棚將是B組各隊的惡夢。雖陣中有名氣響亮的巨星，但整體表現還是得等到正賽才能知曉。守備方面將是古巴較不擔心的地方，多名選手都擁有小聯盟經驗，將組成穩固的防線。