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▲銀杏颱風搭配東北季風，預估在週四晚上至週六，外圍環流將替北台灣、宜花帶來較大雨勢。（圖／中央氣象署）

北台灣即將迎接更濕冷的天氣！中央氣象署預報員李孟軒指出，銀杏颱風明（7）日持續朝西，晚上開始配合東北季風，，且一路持續至週六（11/9），早晚各地氣溫也較涼、中南部日夜溫差大，外出務必注意保暖、攜帶雨具。李孟軒表示，明天白天受東北季風影響，，其它地區多雲到晴，晚上開始，銀杏颱風外圍雲系及東北季風影響，氣溫部分，明天北部、東北部整天體感偏涼，其它地區則是早晚較涼，北部、宜蘭19至24度，花蓮20至25度，中南部及台東19至30度，早晚日夜溫差要特別留意。李孟軒說明，，替台灣帶來的雨勢預估持續至週六清晨，白天開始就有所趨緩，且這波東北季風會在週五至週六（11/8至11/9）減弱，因此氣溫有望稍微回升。銀杏颱風遠離後，，屆時北台灣白天高溫又會下降，但低溫落在23至24度左右，相較本週較弱。此外，，是否發展為颱風、實際路徑為何？還有待觀察，請民眾持續留意天氣預報。