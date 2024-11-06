北台灣即將迎接更濕冷的天氣！中央氣象署預報員李孟軒指出，銀杏颱風明（7）日持續朝西，晚上開始配合東北季風，在大台北山區、基隆北海岸、宜蘭、花蓮將有較大雨勢，且一路持續至週六（11/9），早晚各地氣溫也較涼、中南部日夜溫差大，外出務必注意保暖、攜帶雨具。
銀杏颱風隔空送雨 明天天氣更加濕冷
李孟軒表示，明天白天受東北季風影響，桃園以北、東半部全天有不定時的降雨，其它地區多雲到晴，晚上開始，銀杏颱風外圍雲系及東北季風影響，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭、花蓮有局部大雨，尤其東北部地區有局部豪雨發生的機率。
氣溫部分，明天北部、東北部整天體感偏涼，其它地區則是早晚較涼，北部、宜蘭19至24度，花蓮20至25度，中南部及台東19至30度，早晚日夜溫差要特別留意。
雨勢預估週六白天趨緩 下波東北季風週日報到
李孟軒說明，目前銀杏颱風的路徑將通過巴士海峽進入南海，對台灣無直接威脅，發布海上警報機率低，替台灣帶來的雨勢預估持續至週六清晨，白天開始就有所趨緩，且這波東北季風會在週五至週六（11/8至11/9）減弱，因此氣溫有望稍微回升。
銀杏颱風遠離後，下一波東北季風將在週日（11/10）報到，屆時北台灣白天高溫又會下降，但低溫落在23至24度左右，相較本週較弱。此外，菲律賓東方海面預估在下週仍會有熱帶擾動生成，是否發展為颱風、實際路徑為何？還有待觀察，請民眾持續留意天氣預報。
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李孟軒表示，明天白天受東北季風影響，桃園以北、東半部全天有不定時的降雨，其它地區多雲到晴，晚上開始，銀杏颱風外圍雲系及東北季風影響，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭、花蓮有局部大雨，尤其東北部地區有局部豪雨發生的機率。
氣溫部分，明天北部、東北部整天體感偏涼，其它地區則是早晚較涼，北部、宜蘭19至24度，花蓮20至25度，中南部及台東19至30度，早晚日夜溫差要特別留意。
雨勢預估週六白天趨緩 下波東北季風週日報到
李孟軒說明，目前銀杏颱風的路徑將通過巴士海峽進入南海，對台灣無直接威脅，發布海上警報機率低，替台灣帶來的雨勢預估持續至週六清晨，白天開始就有所趨緩，且這波東北季風會在週五至週六（11/8至11/9）減弱，因此氣溫有望稍微回升。
銀杏颱風遠離後，下一波東北季風將在週日（11/10）報到，屆時北台灣白天高溫又會下降，但低溫落在23至24度左右，相較本週較弱。此外，菲律賓東方海面預估在下週仍會有熱帶擾動生成，是否發展為颱風、實際路徑為何？還有待觀察，請民眾持續留意天氣預報。