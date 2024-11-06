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▲方文琳婉拒對方的金援外，還自曝自己贍養費一毛錢都不拿，甚至認為對方連來探病都沒有必要。（圖／新聞挖挖哇 YouTube）

▲方文琳（右）與于冠華離婚後並未交惡，昔日還曾帶母親、女兒到前夫所經營的餐廳捧場。（圖／方文琳臉書）

有著「玉女掌門人」之稱的資深女星方文琳，今年6月查出罹患食道癌，所幸發現及時目前逐漸恢復健康。方文琳近來重返娛樂圈，登上談話節目時被問到，罹癌期間前夫于冠華是否有出手援助，她也大方坦言對方知道後相當憂心，也在第一時準備提供金援。不過方文琳以已有保險金為由婉拒于冠華，一直與前夫保持良好關係的她也罕見鬆口稱男方：「做了男人不該做的事。」方文琳與歌手于冠華結婚10年，育有2個女兒，這段婚姻雖然最終以離婚收場，于冠華也早已宣布再婚，但相處和諧的兩人還是將對方視作家人，往來仍然密切。近來方文琳登上談話節目《新聞挖挖哇》時，聊到自己罹患食道癌一事，她也還原當時過程：「一開始事情發生時，小孩子也不敢跟爸爸說，她們知道可以趕快做手術的時候，才跟爸爸傳訊息。」收到前妻罹癌的消息，于冠華也火速伸出援手表示願意負擔手術費用，不過方文琳卻以「有保險金」為由婉拒，甚至認為對方連來探病都沒有必要，讓主持人鄭弘儀都忍不住笑說：「妳怎麼這麼老實！」方文琳接著補充道：「我贍養費一毛錢都不拿了，我跟他拿這個幹嘛。」雖然雙方離婚後相處模式平和，但方文琳似乎並不希望在金錢上與男方有所牽扯。方文琳繼續提到于冠華的為人，雖然大讚他在各方面都很負責，也相當孝順，但她也罕見透露對方「做了男人不該做的事」。事實上兩人婚姻破局也與此有關，2006年時于冠華遭媒體拍到外遇證據，沒過多久雙方便協議離婚，不過離婚後兩人並未交惡，方文琳時不時帶著兩個女兒捧場對方所經營的餐廳外，于冠華也提到與女方之間的親情是一輩子的，從來沒有老死不相往來的仇恨。