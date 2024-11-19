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▲穆曉光雖出生在台灣，但活躍於中國娛樂圈，是讓范冰冰走紅的重要功臣。（圖／搜狐娛樂）

▲王學圻拿過金馬最佳男配角，2010年帶著經紀人穆曉光共同出席過頒獎典禮。（圖／搜狐娛樂）

▲范冰冰2016年來台參加金馬身穿深藍色禮服，大氣又時尚。（圖／金馬執委會提供）

▲第53屆金馬獎最佳女主角獎由《七月與安生》的周冬雨（右）、馬思純（左）拿下，擊敗范冰冰、許瑋甯等人。（圖／金馬執委會提供）

第61屆金馬獎頒獎典禮將在11月23日晚間舉行，歷年金馬除了誕生影帝影后外，其實也有不少尷尬爭議發生；像是2010年第47屆金馬獎，范冰冰經紀人穆曉光就發生過偷飯店吹風機事件。當時他陪著旗下藝人王學圻到台灣出席金馬頒獎，愛上飯店價值2千元的吹風機竟直接帶走，被飯店視為偷竊，追到機場去，讓穆曉光顏面盡失，自此下令旗下藝人再也不准出席金馬，成了讓人印象深刻的尷尬意外。范冰冰在逃稅爭議、陰陽合同被爆出來之前，是兩岸鼎鼎有名的巨星，幕後推手經紀人穆曉光有不少功勞。當年穆曉光旗下藝人還包含王學圻和韓曉，2010年穆曉光陪著王學圻到台灣參加第47屆金馬獎，入住主辦單位安排的飯店。當時主辦方給每位藝人3000元的飯店消費額度，但不包含經紀人，一同住宿的穆曉光疑似不知情，就把飯店價值2千元的吹風機帶走，怎料竟被飯店人員視為偷竊，引起輿論風波。當時飯店員工還追到機場去，讓穆曉光顏面盡失，身為王牌經紀人的他，自此以後，下令旗下藝人不准來台灣參加金馬獎。此事首當其衝的就是女星范冰冰，范冰冰在2007年憑藉驚悚片《心中有鬼》獲得第44屆金馬獎最佳女配角獎，此後才成立了范冰冰工作室，事業逐漸壯大，金馬獎的肯定也算是她演藝之路的重要推手之一。在2016年9月，范冰冰主演馮小剛執導的電影《我不是潘金蓮》，入圍第53屆金馬獎最佳女主角，范冰冰無視了穆曉光當年撂下的狠話，還是來台灣出席頒獎典禮。同年入圍的還有《紅衣小女孩》許瑋甯、《再見瓦城》吳可熙，最後由馬思純、周冬雨靠著《七月與安生》奪下雙影后寶座，而這也是范冰冰最後一次來台參加金馬獎。其實當年在穆曉光吹風機事件後，范冰冰也有站出來替自家經紀人發聲，范冰冰當時意有所指地說：「如果一台吹風機，可以惹這麼大的風波的話，我也覺得是一件小題大作的事。」更放話年終要犒賞每個辛苦的工作人員一台「最貴的吹風機」，可說是酸度破表。不過當時范冰冰其實也沒和金馬獎撕破臉，她沒有再來台參加金馬，主要是因為第55屆金馬獎發生的台獨言論爭議；當時紀錄片導演傅榆致詞時說道：「希望我們的國家可以被當成一個真正獨立的個體來看待，是我身為一個台灣人最大的願望。」此言觸動兩岸敏感神經，中共中央宣傳部電影局（國家電影局）才在隔年宣布，暫停中國大陸電影和人員參加第56屆金馬獎。此事也成了兩岸電影交流中斷的重要分水嶺。