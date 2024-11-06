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▲New Balance雙11購物節，球鞋均一價1111元、服飾599元起。​​​​​​​（圖／翻攝自New Balance官網）

▲adidas雙11狂歡節「最低4折起」！任選2件再72折、3件66折。（圖／翻攝自adidas FB）

▲Nike雙11挖到「低至5折」球鞋優惠。（圖／翻攝自Nike FB）

雙11購物節運動鞋也下殺特價折扣戰！New Balance官網週年慶，球鞋限時均一價1111元、服飾也有均一價599元；adidas狂歡節「最低4折起」，任選2件再72折、3件66折；Nike官網則可以挖到「低至5折」球鞋優惠，滿額免運寄送優惠一次整理。New Balance雙11購物節，官網全站商品85折，消費滿4500元「現折800元」；會員買滿2400元享「免運」優惠；週年慶還下殺限時驚喜價，球鞋限時均一價1111元、1299元、1499元，服飾也有均一價599元，都開闢快速選購專區。提醒大家，均一價商品無法再參與85折或滿額活動累積，但可以在同筆訂單同時結帳。adidas雙11狂歡節官網「最低4折起」，任選2件再72折、3件66折，滿2200元再「送200元」優惠券、滿3800元再「送300元」優惠券；單筆消費滿5000元贈送「品牌地墊」，有三葉草與經典三線Logo款式二選一。其中，鞋衣「直降499元起」、童裝任選3件「3折起」、T-TOE限時「65折起」。明天11月7日起APP還獨家開搶1314元限量禮盒組。Nike官網雙11優惠即日起至至11月11日晚上23:59止，「指定款式最高6折優惠」不需任何優惠代碼，優惠範圍僅限特賣網頁產品，數量有限售完為止；不過仔細看還是有機會挖到「低至5折」球鞋優惠，像是男鞋「Nike Air Max Correlate」限時優惠1549元、女鞋「Nike M2K Tekno」限時優惠1799元都是50%折扣。而且消費滿4500元可享「免運」寄送優惠。