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▲G-Dragon在個人IG上傳3張與周潤發的合照。（圖／GD IG）

▲周潤發日前爬山時開心與粉絲合照，卻被發現手臂出現整排疑似肉瘤的突起物。（圖／微博）

69歲影帝周潤發近年熱衷登山和跑馬拉松，時常被粉絲和健友在運動途中捕捉野生發哥，展現出親民和善的一面。昨（5）日他出席Chanel時尚活動，和K-POP天王權志龍（權志龍，G-Dragon）互動頻繁，不僅一同合照，還在現場打趣比拼「誰更年輕」。採訪中他也首度回應了外界對於他腿上腫塊的關注，他幽默表示：「若成鳳梨大小就入急診。」在活動現場，周潤發被問到先前粉絲關心的「腿部腫塊」問題時，他表示該腫塊是「皮下脂肪」，不會帶來疼痛，用藥膏按摩就能消散，他回覆：「大到桌球大小還能接受，如果變成網球大小要住院、鳳梨大小就得進急診。」他還笑說，自己因白內障的關係，一開始並未察覺腫塊，若不是網友提醒，自己也可能忽略。這次活動中，周潤發與權志龍的互動成為亮點。周潤發表示期待見到權志龍，還笑稱「要比誰更年輕」。兩人合照時甚至緊貼臉頰，親密互動引發在場粉絲驚喜連連。周潤發不僅以幽默化解健康疑慮，更再次展示他不拘一格的魅力，成為話題焦點。