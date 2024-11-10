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▲Sammy長大後也常常被要求做握拳寶寶的動作。（圖／翻攝IG）

▲Sammy14歲的模樣，當時他接受媒體訪問，回憶在2015年替爸爸募資醫療費的過往與成長心路歷程。（圖／翻攝IG）

▲Sammy在日前剛滿18歲，目前他的身材相當壯碩，也留著一頭流利中長髮。（圖／翻攝IG）

▲Sammy今年4月與女友宣布訂婚，雙方常常在社群上放閃。（圖／翻攝IG）

這張充滿「正能量」照片你一定看過！隨著網路蓬勃發展，人們也養成貼梗圖的特殊習慣，許多照片也成為迷因，其中最具代表性的就是俗稱「握拳寶寶」照片，一個可愛寶寶緊握拳頭，看起來就像為螢幕前的你加油打氣一樣，而照片中的寶寶薩米（Sammy Griner），其實在今年剛滿18歲，他的近況也曝光了。「握拳寶寶」照片最早是在2007年被上傳到 Flickr ，結果可愛模樣吸引許多網友拿去轉發，隨意附上「我討厭沙堡」或是「加油」等字句。後來經過一段時間的流傳，這張照片也被封為「握拳寶寶」、「成功小孩」。後來有人循線找到了這張照片的所有者，是名叫萊尼（Laney Griner）的媽媽，而小男童則是她的兒子薩米（Sammy Griner），拍下這張照片是一家人前往海灘遊玩，薩米想把一把沙子放嘴裡的過程，當時薩米才11個月大。由於這張照片的暴紅， Griner一家也因此受益，在圖片廣告授權上獲得一些收入。而好景不常，其實在薩米（Sammy Griner）出生之後，爸爸賈斯汀（Justin Griner）就被診斷出腎臟衰竭疾病，必須長期接受透析治療，一直以來家裡的經濟狀況都不算太好。直到2015年，家裡經濟真的走到了窮途末路之時，拍攝者媽媽萊尼就在GoFundMe上發起募資活動，希望能獲得75000美金（約240萬新台幣），來支付賈斯汀未來幾年的醫療費。原本這個募資活動，萊尼並不希望與「握拳寶寶」扯上關係，雖然在最初5天內獲得來自300人，約9000美金的捐款，但距離目標仍遠遠不夠。於是萊尼才轉念，決定發揮兒子的迷因影響力，表示「握拳寶寶」的父親需要幫助。而這個消息曝光後一客被熱心鄉民轉發到論壇Reddit，更在短短幾天後募得8萬3千美元，遠遠超過原訂目標，賈斯汀也在2015年8月接受腎臟移植手術，並成功出院。而賈斯汀康復之後，Griner一家又度過了一段溫馨的時光，直到2020年他們一家再度接受BuzzFeed專訪，當時薩米已經14歲，他也坦言：「當自己還是寶寶時就出名，其實感覺很怪，我的一生就是『握拳寶寶』」，而在薩米長大後，也常會被剛認識自己的人要求模仿握拳寶寶的姿勢，讓他感到有些困擾。薩米平時的興趣是話題與聽音樂，他也認為，自己就只是個普通、慵懶的少年，與握拳寶寶的正面能量有些落差，但是在看到自己的照片常常被醫護人員轉發，進行自我激勵加油打氣時，又很開心自己能為這些英雄獻上一些鼓勵的情緒價值，自己也很感謝曾幫助過爸爸與家人的所有人們。到了2024年9月25日，「握拳寶寶」拍攝者媽媽萊尼突然發文表示自己寶貝兒子薩米剛滿18歲，並發出他目前的照片，現在的薩米已經變成一個型男，留著中長髮還有蓄鬍，而且身材也相當壯碩。此外，薩米也在2023年底交到超正女友，雙方更在今年4月中旬訂婚，並常常在社群上放閃，感情相當甜蜜穩定，「握拳寶寶」的人生，也將會充滿正能量的延續下去。