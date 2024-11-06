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▲城安建築「新文化城安」及「明日新城安」雙雙獲得美國Fitwel全球最高三星認證。（圖／記者陳美嘉攝，2024.11.06）

城安建築近日傳來喜訊，其高雄文化中心案「新文化城安」及南科善化市中心案「明日新城安」雙雙獲得美國Fitwel全球最高三星認證。今（6）日舉辦的授證記者會上，美國健康認證領導機構Center for Active Design總裁暨執行長Joanna Frank專程來台授予證書，AIT美國在台協會商務官Christian Koschil也親臨現場。城安建築董事長洪健溥表示，「為世界創造更美好的明天」是公司的核心目標。他強調，美國Fitwel是具公信力的國際認證，城安能讓台灣建築符合全球標準，並期待能引領更多健康永續建築的誕生。洪健溥指出，健康建築的設計需基於住戶的生活需求進行全面規劃，而非僅僅是材料的堆砌。Fitwel健康建築評估系統由美國疾病管制中心CDC及聯邦總務署GSA共同制定，透過12大評估指標達成七大健康願景。洪健溥指出，Fitwel針對集合住宅的12大評估指標中，「選址」及「生鮮食品可及性」這兩項健康指標可說等同於建案的生活機能成熟度，從交通便利性到日常採買可及性都納入評分，Fitwel 認證不僅是建築的內在健康基因，更可以說是建商擇地選址的生活哲學。洪健溥表示，希望透過Fitwel認證，從選地與規劃的角度滿足客戶的身心健康需求。同時，城安也與瑞士SGS國際檢驗品牌合作，嚴格稽查建材與營造的品質，提供每一戶「建物生產履歷」，並導入「第三方驗屋」與「代書簽約」服務，提升購屋透明度，重建消費者與建商之間的信任。負責「明日新城安」銷售的聯碩地產業務經理曾韜指出，城安建築以不惜成本的誠意，為南科菁英與善化鄉親帶來高標準、高品質的代表作，該案可謂是保值指標的典範。Fitwel亞洲技術委員、綠矩整合總經理黃家明表示，現代人平均一天有90%的時間待在室內，因此理想的房屋設計必須重視居住者的身心健康。他期待未來會有更多建商認同並打造健康建築，並藉由第三方公信力的認證標章，讓消費者能有所憑據，選擇名符其實的健康認證社區建築。