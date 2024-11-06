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美國共和黨總統候選人川普擊敗民主黨總統候選人賀錦麗，將成為新任美國總統。對此，我駐德代表謝志偉今（6）日表示，如果川普真的是商人，他就放心了，因為沒有什麼比讓中國拿到台灣更傷害美國利益，「台灣要擔心的不是美國商人，而是不時在舔中賤台的『台灣傷人』」。美國總統大選大致已定，川普今天抵達佛羅里達州，發表勝選談話，並表示接下來會是美國的「黃金年代」。對此，謝志偉透過臉書表示，台灣是「川菜」，川普的菜。他表示，很多德國人說，川普是商人，他們不放心，他告訴德國人，如果川普真是個商人，他就放心了，因為川普及他的策士會知道，沒有什麼比讓中國拿到台灣更傷害美國利益的。「不只是台灣需要美國，美國也需要台灣！」謝志偉提到，台灣和日本等國互相需要，台灣和自由世界互相需要，「台灣要擔心的不是美國商人，而是不時在舔中賤台的『台灣傷人』」。