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▲歡慶雙11「全聯隔日達」優惠享不完，除了新客首購享優惠價再7折外，眾多商品祭出超低價。（圖／全聯提供）

▲11月7日晚間8時鎖定「全聯八點檔」直播，限量前150名直播下單，單筆滿1000元贈1000福利點。（圖／全聯提供）

▲好市多11月11日當天，會員只要線上消費滿1萬1000元，結帳時輸入優惠券代碼，立刻現折1100元。（圖／好市多提供）

歡慶雙11購物節，全聯電商「全聯隔日達」推出限時優惠，自11月8日起至11日，單筆消費滿1500元折100元，使用PX Pay或全支付折後消費滿1500元加碼送1111福利點，並且雙十一當天，限量開搶11元鑄鐵鍋、11元吹風機、11元蒸烤爐，買到最多現省近2萬元，省荷包手速要快！美式賣場好市多COSTCO則是雙十一當天，線上購物消費滿1萬1000元可現折1100元。全聯「全聯隔日達」11月8日起至11日，單筆消費滿1500元折100元，使用PX Pay或全支付折後消費滿1500元加碼送1111福利點。限時三天11月8日起至10日還有神秘折扣碼，每日早上11點於首頁公開序號，單筆消費滿2000元輸序號享11%折扣，最高折400元（折扣碼序號效期至11月11日為止）。11月8日起至11日累計消費金額最高5名，每名加碼再送11111福利點。雙11前夕也有好康大放送，11月10日晚間8點至11月11日清晨2點夜貓搶紅包，單筆消費滿999元折200元。11月11日一日限定，單筆消費滿1111元折111元，當天◾11時11分祭出原價1萬5000元的「Le Creuset典藏圓形鑄鐵燉鍋24（薄荷綠）」◾14時11分原價5990元「Marshall Major IV 藍牙耳罩式耳機」◾17時11分原價6990元「SK-II青春露公司貨(230ml)」◾20時11分原價超過1萬元的「Panasonic 國際牌高滲透奈米水離子吹風機-琉光粉(EH-NA0J-P)」，還加碼送順髮氣墊梳組◾22時11分原價1萬9800元的「Whirlpool惠而浦 32公升獨立式萬用蒸烤爐(WSO322EB)」壓軸登場除了小時達外，直播下單省更多！11月7日晚間8時鎖定「全聯八點檔」直播，限量前150名直播下單，單筆滿1000元贈1000福利點、滿2000元再贈1000福利點，最高共贈2000福利點。專櫃級保養品比百貨週年慶還便宜，SHISEIDO資生堂熱賣的「百優精純乳霜 航空版(75ml)」原價3600元，直播價只要1599元，等同下殺45折！好市多迎接雙11購物節，優惠將從11月5日到11日總計7天時間，優惠商品搶先曝光，包括TCL 98吋超大顯示器優惠4萬元，SAMSUNG 85吋4K顯示器下殺2萬元， PANASONIC 75吋4K顯示器優惠超過1萬元，WHIRLPOOL 17公斤蒸氣洗滾筒洗衣機也再次出現超過6000元的優惠，還有囤貨指數最高的3M護牙牙間刷、舒潔三層抽取式衛生紙，官方透露也會釋出優惠價格。且11月11日當天，會員只要線上消費滿1萬1000元，結帳時輸入優惠券代碼「241111」，立刻現折1100元，除此之外享原權益Costco線上購物3%回饋無上限，邊買邊賺。