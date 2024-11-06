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美國總統選舉結果今（6）日下午揭曉，川普再度入主白宮，此前，美選如何影響台灣的議題受各界熱議，如今川普當選，對台灣國防影響不明，又傳出國防部長顧立雄因應美選，赴總統府開會，人心惶惶。對此，資深媒體人陳揮文表示，顧立雄是回去幫忙總統賴清德聯絡川普身邊的人，「這有什麼好大驚小怪的？大家不要怕，我們就等著看川普來表演。」陳揮文今日在政論節目《新聞大白話》上表示，「誰去出席川普的就職典禮？拿錢來買呀，那麼簡單」，而賴清德的首要之務，就是要顧立雄要回去開會，趕快聯絡川普旁邊的人。陳揮文指出，2016年的時候，蔡英文就是跟川普通電話，「那電話就是用錢買的啊！」，陳呼籲賴清德，川普就職是明年的1月20號，「距離現在還有時間啊，趕快安排啊，把賴清德的電話放在川普的桌上，川普電話拿起來打，還沒當總統跟賴清德通個電話不行嗎？」陳揮文諷刺道，當初民進黨是怎麼大外宣，說川普願意跟台灣的總統通電話，「又有什麼用啊？有什麼用啊？沒什麼用啊？那是你被人騙了而已」，顧立雄回去總統府開會這件事，「有什麼好大驚小怪的？大家不要怕，我們就等著看川普來表演。」陳揮文指出，賴清德去年說不能有疑美論，否則對台灣不利，所以在民進黨這種主旋律之下，不論川普或賀錦麗當選，台美關係都會良好，再次要大家不要害怕。