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▲《寶可夢TCG Pocket》雖然每天能免費開兩個卡包，還有得卡挑戰能與朋友互相增添卡池，但買卡包能讓牌庫迅速豐富起來，因此還是有許多玩家願意課金開卡。（圖／NOWnews翻攝畫面）

▲只要在 10 月 30 日～11 月 17 日到台灣寶可夢中心（Pokémon Center TAIPEI）消費，即可獲贈「Pokémon Trading Card Game Pocket 原創貼紙」。

《Pokémon Trading Card Game Pocket》（寶可夢TCG）於10月30日上線後，在全球掀起一陣寶可夢卡牌蒐集熱潮，更有數據顯示，《寶可夢TCG Pocket》在短短4天內就在全球賺進2千萬美元（約新台幣6.4億），而台灣玩家更是全球第三熱情的，貢獻了多達5%營收金額。全球寶可夢粉絲引頸期盼的卡牌手機遊戲《Pokémon Trading Card Game Pocket》（寶可夢 TCG Pocket），是一款能輕鬆收藏在全世界廣受歡迎的寶可夢卡牌的應用程式，從繪有懷念插畫的卡牌，到本作的獨家全新卡牌，透過唯有數位形式方可呈現的表現，而變得更加有趣、更為豐富的收藏體驗。據AppMagic網站統計，《寶可夢 TCG Pocket》上線到目前約7天，全球總營收已經超越2000萬美金（約新台幣6.4億），其中有44%來自日本、26%來自美國，再來就是台灣的5%，也就是說台灣玩家們課金約3200萬新台幣，若算上玩家比例，可以說台灣對於寶可夢的愛也相當猛烈。除了遊戲內課金之外，目前台灣還能拿到實體贈品！寶可夢官方表示，只要在 10 月 30 日～11 月 17 日到台灣寶可夢中心（Pokémon Center TAIPEI）消費，即可獲贈「Pokémon Trading Card Game Pocket 原創貼紙」。原創貼紙的設計為本作品中登場的卡牌的卡背圖案。不僅如此，活動期間還能透過店內設置的大螢幕，享受《Pokémon Trading Card Game Pocket》的卡牌包開封體驗。