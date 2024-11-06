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▲《哈利波特》系列電影落幕10多年之間，電影公司還在努力延續這個招牌的熱度，推出不一樣的新產品，創造新的經濟效益。（圖／摘自IMDb）

▲《哈利波特》系列電影中扮演衛斯理家雙胞胎的菲爾普斯雙胞胎，以及扮演孚立維教授的華威克戴維斯（中）都會參與最新的美食實境秀《Harry Potter: Wizards of Baking》。（圖／摘自IMDb）

▲《哈利波特》系列原作者JK羅琳近年來頗多爭議發言，人氣大跌，連該系列籌拍影集版都刻意淡化她的涉入程度。（圖／美聯社／達志影像）

曾經轟動全球的《哈利波特》系列，在電影片集落幕後的10多年間，影片公司試圖想要透過姐妹作《怪獸與牠們的產地》系列延續熱度，票房一直很難和正傳相比，又碰上扮演大反派的強尼戴普捲入「家暴前妻」的爭議、換角，賣座更受影響。而在電影的票房難再創高峰後，作者JK羅琳又陷入和跨性別族群的罵戰，形象一路下滑，連在《哈利波特》系列影片20週年的特別節目都不得出現，近日更傳出新版《哈利波特》影集刻意隱瞞她參與編劇和監製的風聲，就是不希望因為她而拖垮整齣戲。此外，第一個關於《哈利波特》的美食競賽節目也將要登場，觀眾熟悉的電影版演員會回歸擔任來賓，已受到粉絲的矚目。《哈利波特》這個金字招牌，曾是超級票房保證，無奈JK羅琳自己樹敵越來越多，毀掉不少原先忠實粉絲的支持，連在籌拍影集版的串流平台Max，都覺得有減少和她連結的必要。《哈利波特》是JK羅琳的心血結晶，改編成為影集，她也不可能不聞不問，而根據歐美報導，她確實也參與製作和編劇，涉入的程度不低，然而Max在對外的宣傳稿上，皆刻意避提太多關於JK羅琳的部分，想淡化她的意圖相當明顯。Max高層認為電視影集版與電影版最大的不同，在於電影版許多細節只能忍痛割捨，影集版有更大的空間來詳細呈現原著內容，過去在電影中被省略的部分，有機會在影集版大復活，忠實粉絲絕對不容錯過。至於美食競賽實境秀紅遍全球，《哈利波特》將如何套進這個類型之中？《Harry Potter： Wizards of Baking》回到拍攝這系列電影的攝影棚，觀眾會再次看到霍格華茲大廳等場景，然後參賽者製作有魔法元素的甜點，由片中的演員像是演金妮的邦妮萊特、演露娜的伊凡娜林奇等客串擔任嘉賓，來品嘗並講評，最後的優勝者可以得到霍格華茲的獎盃，節目由來過台灣、扮演衛斯理家雙胞胎的詹姆士和奧利佛菲爾普斯主持，會在Max上架。除了美食競賽秀、全新影集版外，《哈利波特》還要推出更新的電玩、更多的相關產品，務必讓其經濟效益繼續成長，粉絲們還會有很多不一樣內容的節目可欣賞，有更豐富的新商品能購買。