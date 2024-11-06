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▲日本強投佐佐木朗希動向引發熱議，傳出羅德未允許入札挑戰大聯盟，且佐佐木拒絕球隊開價。今日大聯盟總管會議上，對於是否簽下佐佐木，許多球隊總管選擇避而不談。（圖／美聯社／達志影像）

世界大賽落幕後，自由市場大門敞開，MLB大聯盟官網記者Mark Feinsand列出今年最具影響力的25名自由球員，其中4屆明星賽外野手Juan Soto無庸置疑被擺在首位，預計新合約至少為10年、5億美元，而兩位投手Corbin Burnes、Blake Snell則分居2、3名；若看向海外，日本「令和怪物」佐佐木朗希則是最夯。Feinsand指出，像Soto這樣極具實力的選手，在26歲之前成為自由球員是相當罕見的，使這位4屆全明星成為市場中的「獨角獸」，過去Bryce Harper和Manny Machado也有過相同情境，最後兩人都簽下至少3億美元的自由球員合約。而Soto預計要價會高得多，尤其是他在季後賽出色表現，幫助洋基闖入世界大賽後，業內人士預測，Soto的合約至少為10年、5億美元。Burnes在2024賽季完美地滿足了金鶯對於王牌投手的需求，他在季後賽中唯一的一次先發也投出優異表現。這位4屆全明星和2021年國聯賽揚獎得主預計成為今年冬天最受追捧的先發投手。預計Burnes將連續5年賽賽揚獎投票中進入前10。Snell已經選擇跳出與巨人隊的合約，並連續兩年在自由市場測水溫。他在贏得生涯第2座賽揚獎後，未能在光芒如願獲得理想合約，因此改和巨人簽下2年6200萬美元短約。然而，他在今年上半季因傷表現不佳，6場先發0勝3敗、自責分率高達9.51，不過7月9日復出後，14場先發5勝0敗，自責分率下降到1.23，大幅度的進步，讓他比上個休賽季更搶手。除了Feinsand分析的25大MLB好手外，海外自由市場最受矚目的就屬日本佐佐木朗希了，《ESPN》將他評為今年自由市場的第2大物，是多支大聯盟鎖定的對象，儘管他今年因右手臂傷勢影響，球速與球質略有下滑，但日職出賽18場仍繳出10勝5敗、防禦率2.35的高水準。只不過近日傳出所屬的千葉羅德海洋不打算放人，加上佐佐木也傳出拒絕球團的續約報價，讓「令和怪物」的未來動向劃上一個大問號。