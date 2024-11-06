我是廣告 請繼續往下閱讀

▲導演林君陽直呼第二季是他拍過最辛苦的戲了。（圖／記者朱永強攝）

▲劉子銓今濃妝造型和劇中差很大。（圖／記者朱永強攝）

▲周渝民在劇中意外失去妻兒。（圖／記者朱永強攝）

▲白潤音飾演加害者的家屬。（圖／記者朱永強攝）

▲周渝民在《我們與惡的距離》第二季中意外失去妻兒崩潰痛哭。（圖／CatchPlay）

《我們與惡的距離 II》，今（6）日舉辦前導發布會，延續第一季主創班底、金獎團隊再次強強聯手，將由周渝民、薛仕凌與劉子銓、白潤音攜手演出，2分鐘預告曝光，周渝民在劇中因意外失去妻兒，崩潰痛哭的戲讓他難忘，在現場看完片花更表示再次受到衝擊。眾所期待的《與惡II》歷經劇本創作4年，1年時間拍攝後製，一共5年時間打磨。全劇於2023年12月開拍、2024年4月殺青，歷經111天拍攝期、穿梭107個場景、動員226名工作人員，足跡遍及台北、台中、雲林、嘉義、台南、高雄等地，整體製作規模相較第一季直接大升級，連導演林君陽都直呼：「整體相當於3檔戲劇量體的製作難度，這應該是我目前拍過最辛苦的一部戲了！」而續篇的故事核心，除了因一紙判決書，而啟發編劇想重新審視一個人的遭遇，呂蒔媛也提及：「從第一季的隨機殺人、媒體亂象到喚起社會對精神疾病的重視，第二季《我們與惡的距離》故事想講的四個關鍵字，是選擇、修復、理解和接住。」今日發布會上，首度曝光《與惡II》２分鐘前導片花，除了回顧首季令人印象深刻的場景及金句台詞，也再度重溫「我們與惡的距離」溫暖的寫實核心，接著進入第二季的故事曲線：「橫跨20年的時代故事、六個命運交錯的家庭」，從開場畫面便能看出本季的龐大結構以及敘事縱深。故事以一場大型縱火案為開端，串起周渝民、薛仕凌、楊貴媚、謝欣穎、張軒睿、于子育、劉子銓、白潤音等人種種因果交錯、互相牽扯的情節。片花中，同時也打出本季直面的議題，包括「國家政策」、「隨機殺人」、「精神疾病」、「公共衛生」、「社會安全」、「國民法官」等等，強大的戲劇張力令人血脈賁張，預期將會帶給觀眾與第一季截然不同的感受，以及開創深度討論空間。活動中眾星也首次聊到自己的角色與參演心情， 周渝民表示：「飾演馬亦森，這個角色橫跨20年，在一場意外失去了我的老婆與小孩，算是情緒很重的角色，有崩潰大哭、有失控打人，我對這個角色非常難忘！」而「得獎機器」薛仕凌則透露：「我飾演即將被罷免的新科立委高政光，是一個充滿理想性的角色，在自我實現與傳統政治環境下經歷各種拉扯，很像夾心餅乾，不過和飾演我媽媽的媚姊對戲實在非常過癮！」星二代劉子銓飾演隨機殺人犯胡冠駿，因為種種因素，最後犯下不可挽回的悲劇，此外，年僅15歲的白潤音則飾演羅譽，是謝欣穎的兒子，也是加害者的家屬，原本幸福的家庭因為一起事件瞬間變調，同時要面對社會的公審，以及生活跟家庭的巨大挑戰。眾星現場看完前導片花相當激動，周渝民坦言：「這個故事跨了20年，我飾演的角色遭遇到很多事，從溫暖勇敢、真實開朗的人，慢慢走向墮落、陰沉、憂慮的人生，看完了片花又再一次衝擊到我。」薛仕凌也說：「看完片花真的蠻激動的，又被刺激到很衝擊。」劉子銓憶及當時拍攝心情則打趣說：「因為我的角色只有幾場是比較開心的戲，在化妝的時候就會開始進入那個情緒，其實在現場還滿想跟前輩們聊天，但真的比較沒有時間跟機會互動。」全劇預計2025年亮相。