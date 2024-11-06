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▲南珉貞獨家獻上「三振舞」為世界12強棒球賽參賽選手應援。（圖／拉斯維加斯娛樂城提供）

▲南至苑長相甜美，和姊姊一樣擁有高人氣。（圖／拉斯維加斯娛樂城提供）

2024世界棒球12強賽即將於11月9日至24日火熱展開，為迎接這場棒球界的盛大賽事，手遊廠商特別邀請超高人氣的南韓啦啦隊女神南珉貞及她的妹妹南至苑合體拍攝廣告，姊妹倆攜手大跳三振舞，首度合體更迅速成為討論熱點，尤其是妹妹的可愛韓式國語發音也讓觀眾笑翻。不少粉絲都敲碗，希望能常見到姊妹檔在台活動，未來也期待她們在台灣有更多發展機會。首次合體拍攝廣告的南氏姊妹，用逗趣滿點的互動引來一片笑聲。身為「挑食鬼」的南珉貞這次在廣告中不僅大展精湛舞技，還帶來了一連串搞笑花絮，讓粉絲們直呼：「超好笑！」她也透露自己是因為家人的關係才有緣分走上啦啦隊之路，甚至對於能來台發展非常的感激。被問到對哪場賽事最有印象時，南珉貞爆料，自己來台最難忘的是台灣粉絲的熱情互動，像是在夏天比賽應援時被粉絲用水槍洗禮，笑稱：「這可是韓國沒有的特殊待遇！」這些生活點滴都讓她感到十分不可思議。被網友譽為「台妹小南」的南珉貞，對於此次手遊邀請合作感到相當榮幸，因為她超級愛台灣，廣告呈現出來也是滿滿台灣情懷！南珉貞提到，除了工作，來台灣她和妹妹總愛尋找道地美食，而私下放鬆時最愛躺在床上打手遊，她難掩興奮地說：「能拍攝這次的遊戲廣告，簡直圓夢，因為我本身就是個手遊迷！」南珉貞還大跳「三振舞」，熱力應援參賽球員，甜美度十足的姊妹倆讓現場笑聲不斷。