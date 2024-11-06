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美超微（Super Micro Computer）5日盤後發布上季財報，業績表現未達預期，同時也無法預測去年度年報繳交時程，深陷下市風險，盤後股價跳水超過16％，最後收盤跌約15%，跌至23.30美元位置，昔日的「AI妖股」到底怎麼了？還有重回神壇的可能嗎？在搭上AI伺服器熱潮後，美超微似乎早有跡象陷入財報誠信風暴。負責美超微會計事務的安永會計師事務所（Ernst & Young）與美超微之間，在公司治理和董事會獨立性問題存在分歧。安永受聘為美超微2024財政年度財務報表審計，卻選擇在在10月24日宣布辭去超微電腦的審計工作，辭職信中強調「不願與管理階層編製的財務報表扯上關係」，並對董事會是否獨立於執行長梁見後 (Charles Liang)，以及其他管理層成員情況表達疑慮。美超微因未能在8月29日提交年度財務報告而收到納斯達克的警告信，並給予其60天的延期，要求其在11月16日之前提交報告。由於深陷繳不出財報的風波，美超微被美國證管會SEC示警，華爾街知名做空公司興登堡研究（Hindenburg Research）也曾於8月下旬對其發表做空報告，指控其「存在會計操縱問題」。在面對會計與內控等不確定因素，公司股價自3月以來已暴跌超過75％，市值跌至200億美元以下，蒸發約三分之二。美超微於5日公布截至9月30日的上季財報，淨銷售落在59億至60億美元之間，相當於年增178.3％至183％，預期新一季營收將會介於55億美元至61億美元之間，雙雙遜於分析師預期。面對外界數月的指控與傳言，美超微於電話會議上強調，管理層或董事會並未涉及舞弊行為，將盡快繳交延宕已久的年報，執行長梁見後表示：「正努力再一次提出我們的財務報告。」不過，公司仍未提出確切的提交時間。市場認為，當日的電話會議是美超微挽回投資人信心的機會關鍵，但財測不佳、財報疑雲未解，美超微股價持續下跌，收盤後大挫17%。事實上，美超微已不只一次傳出帳務問題，公司曾在2018年因無法如期繳交財報，遭那斯達克交易所強制下市，在2020年重新上市後，又遭美國證管指控美化帳目會計違規，故此次財報誠信風暴被外界認為是黑歷史重演。美超微能否挺過這次難關，或陷下市風險，11月16日將成關鍵時間點，這是美超微提交年報的最後期限。中國媒體近日爆料，合作夥伴輝達正在將之前屬於美超微的訂單轉給其他供應商，以避免市場發生混亂，供應鏈消息人士指出，技嘉、華擎受益於此波訂單轉移，對此，美超微回應，輝達尚未對美超微的供應分配做出任何調整，梁見後也表示，與輝達之間的關係及溝通結果，情況是正面的。